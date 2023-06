Elżbieta Czabator wzięła udział w ósmej edycji programu "Rolnik szuka żony", gdzie związała się z Markiem. Para szybko zamieszkała razem, ale po wyjeździe kamer z gospodarstwa okazało się, że uczestnik zachowuje się zupełnie inaczej niż w programie. "Trochę rozczarowania, że to mnie spotkało, bo uwierzyłam w miłość" - podkreśliła w finale uczestniczka. Dzięki udziałowi w show Elżbieta zyskała ogromną popularność w sieci. Jej konto na Instagramie obserwuje ponad 57 tysięcy internautów. Rolniczka właśnie pochwaliła się zdjęciami z ważnej uroczystości rodzinnej. U boku Elżbiety pojawił się uczestnik innego popularnego show TVP, co nie umknęło uwadze widzów.

REKLAMA

Zobacz wideo "Rolnik szuka żony". Marta Paszkin mówi o ojcu Stefanii. Ma z nim rozwód kościelny?

"Rolnik szuka żony". Elżbieta Czabator pokazała zdjęcia ze ślubu córki. Na uroczystość zabrała wyjątkowego towarzysza

Elżbieta z programu "Rolnik szuka żony" pokazała na Instagramie relację ze ślubu córki. "To był cudowny dzień. Ślub mojej kochanej córeczki Wiktorii" - podkreśliła. Uczestniczka show TVP wybrała na tę wyjątkową uroczystość aż dwie kreacje. Na ślubie miała kobaltową suknię z odsłoniętymi ramionami i rozcięciem na nodze. Całość uzupełniła złotymi sandałkami na obcasie. Na weselu pojawiła się w kremowej ażurowej sukni z hiszpańskim dekoltem. "Pani Elu wyglądała pani oszałamiająco" - podkreśliła jedna z fanek. Córka rolniczki miała na sobie gorsetową suknię z głębokim dekoltem i dołem z kilku warstw tiulu. Dumna mama opublikowała w sieci kilka zdjęć z uroczystości. Fani u jej boku od razu dostrzegli uczestnika czwartej edycji programu "Sanatorium miłości", Piotra Huberta Langforta.

"ŚOPW". Agnieszka zniknęła z mediów społecznościowych. Podała powód

Mam nadzieję, że z panem Hubertem to coś więcej niż tylko przyjaźń!

O wow! Tu chyba kiełkuje niejedna miłość… - czytamy w komentarzach.

"Rolnik szuka żony". Elżbieta o realcji z Piotrem Hubertem z "Sanatorium miłości"

Piotr Hubert Langfort wziął udział w czwartej edycji "Sanatorium miłości". Mężczyzna wśród kuracjuszek od razu zainteresował się Mariolą Baruk. Widzowie mocno kibicowali zakochanym, ale po zakończeniu programu dzieliła ich ogromna odległość. Piotr Hubert mieszka na co dzień w Polsce, a Mariola w USA. Czas zweryfikował ich relację i ostatecznie zdecydowali się na pozostanie przyjaciółmi. "Bardzo się przyjaźnimy. (...) Na razie jest tak, jak jest. My się troszeczkę różnimy mentalnie, mamy inne światopoglądy, ale znajdujemy wspólne punkty" - powiedział w rozmowie z TVP. Gdy mężczyzna pojawił się u boku Elżbiety Czabator widzowie od razu zaczęli podejrzewać, że łączy ich coś więcej.

Uczestniczka programu "Rolnik szuka żony" szybko rozwiała te wątpliwości. "Kochani pragnę wam powiedzieć, że ja i Piotr Hubert jesteśmy parą, ale przyjaciół. Proszę nie wierzyć w bajki, jakie pisze prasa. Piotr Hubert to szlachetny człowiek o nienagannych manierach dlatego towarzyszył mi na ślubie córki, za co mu serdecznie dziękuje" - podkreśliła Elżbieta. Co na to fani rolniczki? Uparcie życzą im, aby przyjaźń przerodziła się w coś więcej. "Od przyjaźni do zakochania jeden krok", "Wyglądacie super razem. A może kiedyś przyjaźń rozwinie się w coś więcej", "Szkoda, bo bardzo ładna z was para" - czytamy w komentarzach.