Elżbieta Czabator próbowała znaleźć miłość w ósmej edycji programu "Rolnik szuka żony". Niestety, poznany na planie show Marek rozczarował uczestniczkę. Relacja zakończyła się w nieprzyjemniej atmosferze. Udział w hicie TVP pozwolił rolniczce nawiązać nowe przyjaźnie. Możliwe, że jedna z nich mogła się przerodzić w coś więcej, bowiem na weselu córki towarzyszył Elżbiecie jeden z seniorów z "Sanatorium miłości".

REKLAMA

Zobacz wideo W jaki sposób swoje domy urządzili uczestnicy programu "Rolnik szuka żony"?

"Rolnik szuka żony". Elżbieta bawiła się na weselu córki w towarzystwie uczestnika "Sanatorium miłości"

Młodsza córka Elżbiety Czabator niedawno stanęła na ślubnym kobiercu. Dumna mama pochwaliła się na Instagramie zdjęciami z ceremonii. Rolniczka miała na sobie długą kobaltową suknię z przyciągającym wzrok rozcięciem. Do kreacji dobrała złote sandałki na szpilce oraz okazały zegarek. Uwagę internautów zwrócił jednak towarzysz uczestniczki hitu TVP. Na weselu bawiła się razem z Piotrem Hubertem Langfortem z "Sanatorium miłości". Elegancki senior dopasował kolor muszki do sukni partnerki.

To był cudowny dzień. Ślub mojej kochanej córeczki Wiktorii - napisała pod postem Czabator.

Fani kibicują relacji Elżbiety i Huberta. W komentarzach wyrażali nadzieję, że parę połączyło coś więcej. "O wow! Tu chyba kiełkuje niejedna miłość", "Mam nadzieję, że z panem Hubertem to coś więcej niż tylko przyjaźń!", "Jaki elegancki partner, super wybór" - pisali internauci.

"Rolnik szuka żony". Ślub Marty i Pawła tuż tuż. Co wiadomo o uroczystości?

Piotr Hubert pojawił się w kolejnym programie TVP. Udało mu się dotrzeć do półfinału

"Sanatorium miłości" to niejedyny hit TVP, w którym pojawił się Piotr Hubert Langfort. Uczestnik randkowego show próbował swoich sił także w czwartej edycji "The Voice Senior". Trafił do drużyny Alicji Węgorzewskiej i udało mu się dotrzeć aż do półfinału. Niestety, piosenka Zbigniewa Wodeckiego nie przyniosła mu szczęścia i musiał pożegnać się z programem tuż przed finałem.