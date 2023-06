"Hotel Paradise All Star" to jedyna w swoim rodzaju i najnowsza edycja, uwielbianego przez widzów reality show. W rajskiej Kolumbii o szczere relacje i dotarcie do wielkiego finału walczą dobrze znani uczestnicy z poprzednich sezonów m.in. Blondinio, Nana i Grzegorz. Wygląda na to, że wszyscy zdążyli się już na dobre rozkręcić, ponieważ nowe odcinki zapewniają nam emocjonalny rollercoaster.

Jak wiadomo, odcinki do tego typu reality show są nagrywane z pewnym wyprzedzeniem. Do emisji trafiają po kilku miesiącach od faktycznej produkcji. Tak samo było w tym przypadku. Widzowie mogą podziwiać zmagania uczestników "Hotelu Paradise All Star" w każdy piątek i czwartek o godzinie 20:00 na antenie TVN 7, choć bohaterzy już dawno zdążyli powrócić do Polski.

Jak to bywa przy tego typu programach, o wiele częściej zdarza się, że uczestnicy zazwyczaj nawiązują między sobą długotrwałe przyjaźnie, niż poważne związki oparte na miłości. Sara i Nana pojawiły się w najnowszym sezonie. Wygląda na to, że obie panie bardzo się zakolegowały. Ostatnio pierwsza z nich zorganizowała transmisję na żywo w mediach społecznościowych, w której z gościnnym występem pojawiła się ta druga.

'Hotel Paradise'. Sara i Nana Fot. Facebook

Dziewczyny z wielkim podekscytowaniem opowiadały na TikToku, jak wyglądały nagrania do "Hotelu Paradise All Star". Z ich relacji wynika, że działo się naprawdę sporo, a uczestnicy o nudzie mogli całkowicie zapomnieć. Zaczęły od porównywania tej edycji, do tej, w której wystąpiły poprzednio. Już na wstępie zaznaczyły, że temperatura była nie do zniesienia i niemiłosierny upał towarzyszył im niemal przez cały czas. Nana dodała, że ze względu na rażące słońce i towarzyszące upały wszyscy uczestnicy byli niesamowicie opuchnięci i najzwyczajniej zmęczeni. Z kolei Sara wyznała, że ciągle miała problem z oczami. Zaczęło się od tego, że raptownie wskoczyła do wody, w której jest wysokie zasolenie, przez co zaczął rozpuszczać jej się klej do sztucznych rzęs.

