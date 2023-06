Bartek Andrzejczak i Patrycja Rodak poznali się na planie pierwszej edycji randkowego show "40 kontra 20". Do tej pory byli jedynymi uczestnikami, których związek przetrwał próbę czasu. Niestety, ostatnio okazało się, że i ta relacja należy już do przeszłości. Jeszcze niedawno para snuła plany na wspólną przyszłość.

"40 kontra 20". Koniec związku Bartka i Patrycji. Uczestnik potwierdził rozstanie

Od zakończenia pierwszej edycji programu "40 kontra 20" minęły niemal dwa lata. Finałowy odcinek show wyłonił dwie pary Roberta Kochanka i Kingę Zapadkę oraz Bartka Andrzejczaka i Patrycję Rodak. Pierwszy ze związków rozpadł się już kilka miesięcy później, drugi natomiast robił się coraz poważniejszy. Zakochani chętnie chwalili się relacją w mediach społecznościowych. Planowali już wspólną przyszłość. Ostatnio jedna z fanek zapytała Bartka, dlaczego Patrycja nie pojawia się już na jego instagramowym profilu. Model wyznał, że ich związek się rozpadł.

Już nie jesteśmy razem - odpowiedział ciekawskiej internautce.

"40 kontra 20". Bartek i Patrycja planowali wspólną przyszłość. "Damy radę"

W grudniu 2022 roku zakochani udzielili wywiadu portalowi cozatydzien.tvn.pl. Zdradzili wówczas, że nie chcą się spieszyć z formalizacją związku, zapewniali jednak, że są bardzo szczęśliwi. "Jest dobrze między nami, ale jeśli chodzi o ślub, to jeszcze za wcześnie. Aby podjąć taką decyzję, trzeba być tego stuprocentowo pewnym" - przyznali. Opowiedzieli także o planach zakupu wspólnego mieszkania. "Mieszkaliśmy w Berlinie, ale teraz Patrycja będzie pół roku w Krakowie, bo tam się szkoli. Teraz widzimy się co dwa tygodnie, ale damy radę. W przyszłości chcemy kupić mieszkanie, raczej w Berlinie. Na razie nie planujemy powrotu na stałe do Polski" - przyznali. Możliwe, że te pół roku rozłąki negatywnie wpłynęło na związek i przyczyniło się do rozstania.