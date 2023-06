Obecnie emitowane są powtórki odcinków z show "Milionerzy". Za nami 624. odsłona uwielbianego przez Polaków teleturnieju. W studio zagościł pan Piotr Urbaniak. Uczestnik rozpoczął grę w poprzednim odcinku, gdzie szedł jak burza. Dziennikarz z Poznania wyznał, że wygraną chciałby przeznaczyć na zakup motocykla i organizację 50-tych urodzin. Jak mu poszło?

Zobacz wideo Pytania, które mocno zaskoczyły uczestników teleturnieju "Milionerzy". Odpowiedzielibyście na nie?

"Milionerzy". Pytanie o kolor w nazwie "Kabowerdenka"

Pan Piotr początkowo nie miał sobie równych. Pytania za pięć, dziesięć i 20 tysięcy nie sprawiły mu większych problemów. Na tym etapie bohater odcinka nie miał już kół ratunkowych. Jak się okazało, trudności napotkał przy kategorii za 40 tysięcy złotych. Pytanie brzmiało: I Kabowerdenka, i Kabowerdeńczyk mają w nazwie kolor. Jaki? Dla uczestnika przygotowano cztery możliwe warianty:

A. biały

B. czarny

C. niebieski

D. zielony

"Milionerzy". Poprawna odpowiedź na pytanie

Pan Piotr nie ukrywał, że nie zna odpowiedzi na to pytanie. Choć zastanawiał się, która opcja może być poprawna, końcowo nic nie wymyślił. "Coś mi się ta nazwa kojarzy, ale na zasadzie, gdzieś dzwoni, ale nie wiem, w jakim kościele" - stwierdził. Zadecydował, że to odpowiedni czas, aby przerwać. grę. Pan Piotr nie chciał ryzykować sumy, którą już zdobył. Uczestnik postanowił ostatecznie pożegnać się z programem. Opuścił grę zdobywając 20 tysięcy złotych. Hubert Urbański wyznał, że Kabowerdenka i Kabowerdeńczyk mają w nazwie kolor zielony. Są to mieszkańcy Zielonego Przylądka.

