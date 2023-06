Dariusz Kosiec wystąpił w piątej edycji hitowego programu TVP "Sanatorium miłości". Nie da się ukryć, że mężczyzna był jednym z najbardziej kontrowersyjnych uczestników programu. Widzowie w sieci obszernie komentowali jego wszystkie stwierdzenia i wywody. Nie każda wypowiedź przypadła im do gustu. Kuracjusz nie odnalazł szczęścia w miłości, za to nawiązał liczne przyjaźnie i zyskał na popularności. Jesienią ubiegłego roku los uśmiechnął się do seniora.

REKLAMA

Zobacz wideo Halinka i Jadzia z "Sanatorium miłości" poróżniły się. Manowska jest w szoku

"Sanatorium miłości". Dariusz tuż przed ślubem relaksuje się w basenie. Jego ukochana ma się czym pochwalić

Dariusz poznał kobietę, która całkowicie zawładnęła jego sercem. Ukochana mieszka w Inowrocławiu i pracuje jako położna. Uczucie między zakochanymi było na tyle silne, że Dariusz niemal od razu się oświadczył. Obecnie para jest w trakcie przygotowań do ceremonii ślubnej. Ten wyjątkowy dzień zbliża się wielkimi krokami. Uroczystość zaplanowana jest na lipiec.

"Sanatorium miłości". Gerard poważnie chorował. "Uratowano mnie"

Dariusz na co dzień mieszka i pracuje w Norwegii. Wszystko wskazuje na to, że senior powrócił już z zagranicznych wojaży i na chwilę przed ślubem relaksuje się w domu ukochanej. Jak się okazuje, Jolanta może pochwalić się okazałą posiadłością. Jest właścicielką pokaźniej willi z olbrzymim ogrodem i basenem.

Wygląda na to, że Dariusz wprost uwielbia wypoczywać w ogrodzie ukochanej. Na Instagramie zamieścił zdjęcie prosto z basenu. Sprawia wrażenie bardzo zrelaksowanego. "Pierwsza słoneczna kąpiel w basenie na Rodos (rodzinne ogrody domowe otoczone siatką). Pozdrawiam ciepło z Inowrocławia" - napisał.

"Sanatorium miłości". Jak żyją Gerard i Iwona? Jakby luksusowo. Są zdjęcia

"Sanatorium miłości". Ewa komentuje ślub Dariusza. Na początku mu to odradzała

Ewa, z którą Dariusz był w "Sanatorium miłości" postanowiła uchylić rąbka tajemnicy i w jednym z najnowszych wywiadów opowiedziała o szczegółach związku kolegi. Okazuje się, że początkowo odradzała mu szybkie branie ślubu, ale gdy zobaczyła, że mężczyzna jest zakochany po uszy, raptownie zmieniła zdanie. "My jesteśmy w takim wieku, że nie mamy czasu, żeby chodzić ze sobą. Mamy tyle doświadczeń, że możemy rozpoznać czy ten związek ma rację buty. Darek i Jola stwierdzili, że ma i chwała im za to, że nie czekali. Chcą już, bo zakochali się w sobie" - opowiadała w rozmowie z portalem Pomponik. Zobacz też: "Sanatorium miłości". Ula puściła parę z ust po rozstaniu ze Zdzisławem. Co ich łączy?