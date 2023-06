Castingi do 18. edycji amerykańskiej wersji popularnego programu "Mam talent!" trwają w najlepsze. Ostatnio zarówno widzowie, jak i jury, byli świadkami nietuzinkowego wydarzenia. Grupa taneczna zaprezentowała spektakularny występ i nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że wszyscy jej członkowie mieli zasłonięte oczy. Pokaz zakończył się gromkimi oklaskami i złotym przyciskiem. Internauci są pod ogromnym wrażeniem. Upust emocjom dają w komentarzach.

"Mam talent!". Ten występ przejdzie do historii programu

"Mam talent!" to format, który od wielu lat cieszy się niesłabnącą popularnością w wielu zakątkach świata. Obecnie w Stanach Zjednoczonych rozgrywa się 18. sezon "America's Got Talent". Uczestnicy walczą nie tylko o sławę. Przy okazji mają szansę na zgarnięcie zawrotnej kwoty miliona dolarów. W jednym z ostatnich przesłuchań pojawił się Sadeck Berrabah z grupą taneczną o nazwie Murmuration. Ich występ na pewno zapisze się na kartach historii programu. Jurorzy byli pod ogromnym wrażeniem wyśmienitej choreografii.

Zespół pochodzi z Francji, a w jego składzie jest 65 członków. W trakcie prezentowania swoich umiejętności cała grupa miała opaski zasłaniające oczy. Choreografia wprost rozłożyła jurorów na łopatki. Każdy element był niezwykle dopracowany, a tancerze mogli pochwalić się nietypową synchronizacją ruchów. Jurorzy nie kryli emocji i nie szczędzili komplementów. "Byliście tak niesamowicie zsynchronizowani, mimo że nic nie widzieliście. To było takie eleganckie, z taką gracją. Fantastyczne! - powiedziała Heidi Klum. "Byłem zahipnotyzowany. Jesteście niesamowici. To było poruszające" - dodał Howie Mandel.

Na tym jednak się nie zakończyło. W połowie swojej przemowy Mandel wstał z krzesła. Próbował naśladować taneczne ruchy grupy. W międzyczasie niespodziewanie sięgną ręką po "złoty przycisk". Tym samym zapewnił zespołowi bezpośredni awans do półfinału programu. "Jesteście po prostu niesamowici" - skwitował.

"Mam talent!". Widzowie oszołomieni występem. "To było jedno z najlepszych przesłuchań wszech czasów"

Występ Murmuration nie umknął uwadze internautów. Pod opublikowanym filmikiem w sieci pojawiło się mnóstwo komentarzy. Niemal wszystkie z nich są pozytywne. W kierunku grupy posypała się masa miłych słów. Wygląda na to, że nie tylko jurorzy zachwycili się spektakularną choreografią. "To był tylko przedsmak. Jeszcze wszystkich zaskoczą" - napisał jeden z internautów. "O mój boże! Ten złoty przycisk był nieunikniony. Synchronizacja była niewiarygodna. Świetna robota" - dodał kolejny. "To było jedno z najlepszych przesłuchań wszech czasów. Bardzo wyjątkowy występ, absolutna doskonałość" - rzucił następny. To tylko niektóre z wybranych komentarzy. Na YouTubie jest ich o wiele więcej. Myślicie, że grupa ma szansę dostać się do wielkiego finału? Zobacz też: "Mam talent!". Wyszedł na scenę w samych majtkach. Zgarnął cztery razy "Tak". Nawiązał do Karola III. "Król mnie pokocha".