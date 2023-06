"Milionerzy" to uwielbiany przez Polaków teleturniej, który cały czas cieszy się niesłabnącą popularnością. Format po raz pierwszy pojawił się na antenie TVN w 1999 roku i z krótkimi przerwami emitowany jest do dziś. Prowadzącym od samego początku pozostaje Hubert Urbański. Widzowie przez kolejne lata emisji z ogromnym zaciekawieniem śledzą zmagania kolejnych uczestników w niełatwej walce o główną wygraną. Stacja TVN ostatnio zapowiedziała zmiany. Już jesienią odbędzie się specjalna edycja formatu, w której będzie można wygrać aż dwa miliony złotych. Teraz dowiedzieliśmy się, że w programie zmieni się także regulamin, a uczestnicy będą mogli pojawić się w studiu aż dwa razy.

Zmiany w "Milionerach". Do wygrania dwa miliony złotych. A to dopiero początek

Edycja specjalna "Milionerów" będzie się składać z dziewięciu odcinków. "W ośmiu (odcinkach - red.) zawodnicy wygrywają swoje pieniądze w tej regularnej wersji, a w dziewiątym odcinku ci finaliści, którzy wygrali najwięcej, mogą przyjść jeszcze raz do studia, zaryzykować te pieniądze, które już wygrali (...) i powiedzieć: dobra, większość z tych pieniędzy kładę na szali po to, żeby spróbować jeszcze raz gry, ale nie o milion, tylko o dwa miliony" - wytłumaczył Hubert Urbański w "Dzień dobry TVN". Prezenter zapowiedział, że uczestnicy będą mogli liczyć na wygrane, jakich jeszcze w Polsce nie było. "Jestem mega dumny, bo to jest naprawdę coś wyjątkowego. Stawki na wszystkich poziomach będą dwa razy wyższe. Więc zamiast tysiąc złotych, będzie dwa tysiące itd." - powiedział.

"Milionerzy". Castingi do edycji specjalnej już ruszyły

W mediach społecznościowych programu poinformowano już o castingach do odcinków specjalnych "Milionerów". Wszyscy chętni, by wziąć udział w teleturnieju, mają szansę się zgłosić. W ogłoszeniu na oficjalnej stronie TVN-u stacja kusi podwojoną stawkę wygraną. Czekacie na nowe odcinki "Milionerów"?