"Sanatorium miłości" to uwielbiane przez widzów randkowe show, emitowane na antenie TVP. Program doczekał się już pięciu sezonów i niemal od samego początku zgromadził rzeszę widzów przed telewizorami, którzy z zaciekawieniem śledzili losy seniorów. Na planie show spotkali się Iwona Mazurkiewicz i Gerard Makosz. Para wzięła udział w drugiej edycji programu i do dzisiaj wiedzie wspólne i szczęśliwe życie w Zabrzu. Jak mieszkają?

REKLAMA

Zobacz wideo Halinka i Jadzia z "Sanatorium miłości" poróżniły się. Manowska jest w szoku

"Sanatorium miłości". Jak żyją Gerard i Iwona? Jakby luksusowo. Mamy zdjęcia

Zarówno we wnętrzach domu, jak i ogrodzie pary widać artystyczny zmysł Iwony. Kuracjuszka uwielbia dekorować, a domowy ogródek to jej oczko w głowie. "Mój ogród jest młody, chociaż niektóre drzewa posadzone były sześć, siedem lat temu. Cały czas coś dosadzam i sukcesywnie tworzę miejsca, którym nadaję finalny kształt. Tworząc ogród, staram się robić plan, tak by całość łączyła się w krajobraz. Muszę wiedzieć, kiedy które rośliny kwitną, jak duże rosną na jakiej glebie" - czytamy wypowiedź Iwony w Dzienniku Łódzkim. Ogród Iwony to zacisze, gdzie można wypocząć na leżaku, kanapie, hamaku lub łonie natury. "Jestem estetką i dla mnie każdy szczegół ma znaczenie. Wszystko musi być na swoim miejscu. Sprawia mi to ogromną radość, gdy po dniu ciężkiej pracy mogę sobie spokojnie usiąść i cieszyć oczy tym, co mnie otacza" - czytamy. Zdjęcia możemy zobaczyć w Dzienniku Łódzkim.

"Rolnik szuka żony". Marta Paszkin śpi ze stopami w buzi. Tak ją synek urządził

"Sanatorium miłości". Gerard i Iwona szykują się do ślubu

Iwona i Gerard od ponad dwóch lat są zaręczeni, a termin uroczystości zbliża się wielkimi krokami. Co już o niej wiadomo? Para po raz pierwszy o ślubnych planach opowiedziała we wrześniu 2022 roku w trakcie wystąpienia w "Pytaniu na śniadanie". "Zapadła decyzja, już jest ustalony termin, Urząd Stanu Cywilnego też jest załatwiony, ale na razie cicho sza. Budujmy emocje, lato 2023" - zdradziła Iwona. Wygląda na to, że para już lada dzień stanie na ślubnym kobiercu.