Choć od ogłoszenia informacji o odsunięciu Katarzyny Dowbor przez Edwarda Miszczaka z roli prowadzącej "Nasz nowy dom" minęło już trochę czasu, głosy oburzenia nie milkną. Wielu widzów nie może zrozumieć, dlaczego prezenterka, która cieszyła się ogromną sympatią widzów, została wymieniona. Dowbor w swoim pożegnalnym poście podkreślała, że wybór należał do nowego dyrektora programowego Polsatu. Nową prowadzącą programu została Elżbieta Romanowska, która zrobiła już nawet pierwsze kroki na planie. Do sieci trafiły pierwsze fotosy.

Są zdjęcia z planu "Nasz nowy dom" z Romanowską

Jak czytamy w "Przeglądzie Piasecznym", trwają zdjęcia do drugiego odcinka nowego sezonu programu "Nasz Nowy Dom". W portalu czytamy, że na planie jest wiele emocji, wzruszeń oraz momentów refleksyjnych. "Wszyscy ciepło mnie przyjęli i bardzo mnie tutaj wspierają. Ja staram się im nie przeszkadzać, a raczej pomóc im na tyle, na ile potrafię" - powiedziała nowa prowadząca. Na zdjęciach widzimy prezenterkę ubraną na sportowo, która rozmawia z ekipą na planie.

Są zdjęcia z planu "Nasz nowy dom" z Romanowską. "To jakaś porażka"

Jak na nowe zdjęcia zareagowali widzowie programu? Wygląda na to, że Romanowska łatwo nie zdobędzie zaufania fanów show. Obserwatorzy podchodzą z dużą rezerwą do zmiany prowadzącej. Część z nich deklaruje nawet, że nie będzie oglądać nowych odcinków. "Zawsze oglądałam, a teraz z wiadomych powodów nie będę oglądać, bo nie lubię prowadzącej", "Nie lubię nowej prowadzącej! I nie będę oglądać, a od lat był to jeden z moich ulubionych programów", "To jakaś porażka" - czytamy. Czekacie na nowe odcinki "Nasz nowy dom"?