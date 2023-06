W ostatniej odsłonie "Pytania na śniadanie" program poprowadził duet Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski. Aktorka poruszyła ważny temat. Postanowiła opowiedzieć więcej o sytuacji na rynku sukien ślubnych w przypadku osób plus size. Prezenterka wyznała, że często pojawia się problem, ponieważ wiele salonów rezygnuje z prowadzenia usług dla pań w większym rozmiarze. W znanej śniadaniówce zaprezentowała kilka popularnych fasonów sukien ślubnych, zgodnych z obecnymi trendami. Nie kryła zachwytu.

Katarzyna Cichopek wśród sukni ślubnych w "Pytaniu na śniadanie"

Jakiś czas temu Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski zdecydowali się publicznie zadeklarować, że są parą. W sieci pojawiło się ich oświadczenie. Wówczas fani nie kryli zdziwienia. Nic nie zapowiadało, że związek aktorki z Marcinem Hakielem się rozpadnie. Po kilku miesiącach ogłosili rozwód. Tymczasem relacja Cichopek i Kurzajewskiego ma się dobrze. Jak podaje "Jastrząb Post", zakochani mają już za sobą zaręczyny. "Kasia i Maciej zaręczyli się krótko przed oficjalnym ogłoszeniem związku, ale zrobili wszystko, by ta chwila była tylko dla nich. Poważnie myślą i rozmawiają o wspólnej przyszłości. Chcą tworzyć zgodną, kochającą się rodzinę. Sprawę ułatwia fakt, że synowie Maćka polubili i zaakceptowali Kasię" - przekazuje portal.

Katarzyna Cichopek wśród sukni ślubnych w 'Pytaniu na śniadanie' fot. TVP/Screenshot

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski wzbudzają duże zainteresowanie widzów. Przy okazji tematu sukien ślubnych aktorka wskazała ulubioną kreację. Była nią suknia z dekoltem w kształcie serca i kryształowymi zdobieniami w dolnej części. Do prezenterki szybko dołączył Maciej Kurzajewski. Wyznał, że wszyscy na planie, wliczając jego, byli bardzo zainteresowani tą tematyką. Czy to oznacza, że coś się szykuje? Plotki o ślubie pary pojawiły się już dawno. Fani twierdzili, że zakochani powiedzą sobie "tak" w Grecji. Cichopek szybko odpowiedziała na doniesienia. "Niewykluczone, że odwiedzimy Grecją wakacyjnie razem z dzieciakami. Ale to chyba nie o moim ślubie jest mowa" - przyznała w jednym z wywiadów.

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski staną na ślubnym kobiercu?

Na początku roku media prześcigały się w doniesieniach na temat ślubu Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego. Kilka miesięcy temu na palcu prezenterki pojawił się okazały pierścionek zaręczynowy, jednak para oficjalnie milczy na temat rzekomych planów sformalizowania związku. Zapewniali, że najpierw chcą razem zamieszkać. Obecnie są w trakcie remontowania wspólnego domu. O ślubie pary wiadomo na razie tyle, że zakochani zamierzają zorganizować duże wesele w Polsce. Podjęli taką decyzję ze względu na swoje rodziny. Chcą bowiem, żeby w ceremonii uczestniczyli wszyscy najbliżsi. Data ślubu nie została jeszcze ustalona.