Hiroaki Murakami dał się poznać szerszej publiczności dzięki roli w kultowym serialu "M jak miłość". Widzowie mogli go podziwiać na małym ekranie od 2009 roku. Jak się okazało, aktor niedawno stanął na ślubnym kobiercu. Hiroaki oraz jego ukochana Aleksandra powiedzieli sobie sakramentalne "tak" w Urzędzie Stanu Cywilnego w Warszawie. Teraz fani mogą zobaczyć zdjęcia z ich wyjątkowego dnia. Posypały się gratulacje.

Hiroaki Murakami z "M jak miłość" jest już po ślubie!

Hiroaki Murakami od wielu lat mieszka w Polsce. W naszym kraju poznał swoją ukochaną Aleksandrę. Para doczekała się nawet córki. Ostatnio wyszło na jaw, że zakochani postanowili wziąć ślub. Uroczystość odbyła się w maju 2023 roku. Zdradzili ten sekret jednak dopiero po miesiącu za pomocą mediów społecznościowych. Hiroaki ma prawie pięć tysięcy obserwujących na profilu na Instagramie. To właśnie tam opublikował zdjęcia z ceremonii.

Hiroaki i Aleksandra postawili na wyjątkowe stroje podczas uroczystości. Partnerka aktora na tę okazję wybrała białą suknię w stylu boho. Stylizację uzupełniła delikatnym makijażem oraz fryzurą z warkoczem. Murakami zdecydował się na klasyczny, granatowy garnitur. Córka zakochanych miała na sobie z kolei uroczą kremową kreację. W komentarzach nie brakowało gratulacji dla młodej pary. Szczęściem małżeństwa cieszyły się znane gwiazdy. "Serdeczne gratulacje. Oceanów szczęścia i miłości życzę wam kochani" - napisała Katarzyna Skrzynecka. "Gratulacje Hiroszimka i dla żony i córeczki, jak najwięcej szczęścia na waszej drodze w życiu" - dodał Bartosz Obuchowicz.

Hiroaki Murakami zrobił karierę w Polsce

Hiroaki Murakami przyjechał do Polski już kilkanaście lat temu. W tamtym czasie mężczyzna nie był nawet pełnoletni. Jakiś czas temu w rozmowie z prowadzącymi "Dzień Dobry TVN" wyznał, że od zawsze marzył o wyjeździe do Europy. Zrobił wszystko, aby spełnić swoje marzenie. Polska szczególnie go zainteresowała dzięki filmom autorstwa Kieślowskiego i Wajdy. Tuż po przyjeździe do naszego kraju Hiroaki zapisał się na kurs językowy. Wówczas fascynowało go aktorstwo. Choć nie miał dużego doświadczenia, bez problemu dostał się do PWST w Krakowie. Murakami szybko odnalazł się w Polsce. Pomogła mu w tym Aleksandra, którą poznał przypadkowo. Dziś tworzą szczęśliwe małżeństwo. ZOBACZ TEŻ: "M jak miłość". Drastyczne zwroty akcji po wakacjach. Bohaterów czekają trudne chwile