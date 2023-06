Kacper Kuszewski dał się poznać szerokiemu gronu odbiorców za sprawą roli w kultowym "M jak miłość". Przez ponad 20 lat wcielał się w znaną i lubianą rolę Marka Mostowiaka. Nie da się ukryć, że artysta ma wielu fanów, którzy doceniają jego aktorskie popisy. Niewielu z nich wie, że talent odziedziczył po sławnym ojcu. Jarosław Kuszewski był gwiazdą kina w latach 60. XX wieku.

Kim był ojciec serialowego Marka Mostowiaka? Jarosław Kuszewski zrobił karierę

Jarosław Kuszewski urodził się w Kielcach. Od małego intrygowało go aktorstwo. Początkowo wiązał karierę z teatrem we Wrocławiu. To jednak nie dało mu dużej rozpoznawalności. Kuszewski zdobył większą popularność pod koniec lat. 50, gdy zaczął grać w wojennych produkcjach filmowych. Można go kojarzyć z dzieł takich jak "Pigułki dla Aurelii", czy "Zimowy zmierzch". Kuszewski zakochał się z wzajemnością w Małgorzacie Szudarskiej, z którą doczekał się syna Kacpra. Choć ich związek nie przetrwał, relacje ojca i syna zawsze były bliskie. To właśnie od niego Kacper uczył się aktorstwa.

Jarosław Kuszewski zakończył przygodę z występami na wielkim ekranie w 1970 roku. Wówczas ukończył studia reżyserskie i zajął się tą profesją w Teatrze Ziemi Opolskiej. Aktor przygotowywał spektakle i występował na scenę. Po raz drugi ożenił się z Ireną Żarnowską, mistrzynią Orkiestry Symfonicznej. Kuszewski zmarł w 2016 roku.

Kacper Kuszewski poszedł w ślady ojca. Nie zarabiał jednak tyle, ile oczekiwał

Kacper Kuszewski latami wcielał się w rolę Marka Mostowiaka. Niedawno podzielił się informacją, ile zarabiał na planie serialowym. Jakiś czas temu aktor był gościem "Wykolejeni Podcast". Wówczas wyznał, na jaką wypłatę mógł liczyć. Nie ukrywał, że był nieco zawiedziony. Jego zdaniem kwota była zbyt niska. "Ja pod koniec mojego bycia w "M jak miłość" miewałem np. dzień lub dwa dni zdjęciowe w miesiącu. Moja stawka to nie było trzy tysiące złotych, to było trochę mniej. Czy to waszym zdaniem są zarobki na poziomie gwiazdy? Pięć tysięcy miesięcznie? I to jest brutto, czyli odliczcie podatek, prowizję agencji. To są takie kwoty" - powiedział w rozmowie z prowadzącym. Fani byli w szoku. Uznali, że Kuszewski za bardzo narzeka. "A ile on chciał za dwa dni pracy?", "W głowie się poprzewracało" - pisali pod fragmentem rozmowy na TikToku.