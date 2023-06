Sylwia Bomba jest znana z programu "Gogglebox. Przed telewizorem". Fani formatu poznali ją również z bardziej prywatnej strony. Gwiazda show jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Sylwia Bomba zebrała ponad 800 tysięcy fanów na profilu na Instagramie. Często pokazuje kadry ze swoją córką, Antosią. Dziewczynka niewątpliwie jest jej oczkiem w głowie.

Zobacz wideo Sylwia Bomba pokazuje garderobę w nowym domu

Sylwia Bomba odpowiada, czy jej córka wspomina swojego tatę

Sylwia Bomba przez wiele lat był w związku z Jackiem Ochmanem. Rozstała się z ojcem Antosi w 2021 roku. Zaledwie rok po tej sytuacji doszło do tragicznego zdarzenia. Były partner znanej celebrytki zmarł. Od tamtego czasu Sylwia Bomba samodzielnie poświęca się wychowaniu pociechy. Przez jakiś czas spotykała się z nowym chłopakiem, jednak nigdy nie zdradziła jego tożsamości. Obecnie z nikim się nie spotyka. Póki co, Bomba nie znalazła prawdziwej miłości. W jednym z wywiadów wyznała, że jest gotowa to zmienić.

Sylwia Bomba odpowiada, czy jej córka wspomina tatę fot. https://www.instagram.com/sylwiabomba/screenshot

Niedawno Sylwia Bomba umożliwiła fanom zadawanie pytań za pomocą Instagrama. Jeden obserwator zastanawiał się, czy Antosia często wspomina swojego tatę. Celebrytka odpowiedziała. "Nie. Swojego taty w ogóle nie wspomina. Czasem pyta: mamo, kiedy znajdziesz sobie chłopaka? Tylko pamiętaj, takiego, żeby się ze mną bawił. Gdy ktoś pyta o jej tatę odpowiada "mój tata umarł", ale to są słowa bez emocji. Sądzę, że dla Tosi to naturalny stan. Nie pamięta czasu, gdy tatę miała" - wyznała gwiazda "Gogglebox".

Sylwia Bomba wybrała się z córką do kosmetyczki

Sylwia Bomba nie ukrywa, że lubi dbać o swój wygląd. Na ekranie zawsze pokazuje się w idealnym makijażu i fryzurze. Niedawno zrelacjonowała fanom swoją wizytę u kosmetyczki. Nie była jednak sama. Towarzyszyła jej Antosia. Obie panie postanowiły zadbać o siebie i przy okazji się zrelaksować. Zdecydowały się na nową stylizację paznokci. Gwiazda "Gogglebox" pokazała, jak jej córka współpracuje z kosmetyczką. Fani mogli również zobaczyć efekt końcowy. Dziewczynka wybrała różowy i fioletowy kolor paznokci. ZOBACZ TEŻ: Uczestnicy "Gogglebox" schudli ponad 240 kg. "Big Boy" jest rekordzistą, ale nie tylko on przeszedł metamorfozę