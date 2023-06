Druga edycja programu "40 kontra 20" cieszyła się sporym zainteresowaniem widzów. W randkowym show poznaliśmy starszego Toma i młodszego Tomka, o których względy rywalizowały kobiety w różnym wieku. Założeniem formatu było udowodnienie, że w miłości wiek nie gra roli. Mimo to obaj panowie w finałowym odcinku zdecydowali się wybrać młodsze kandydatki. Zaraz po zakończeniu emisji wyszło na jaw, że związki nie przetrwały próby czasu.

REKLAMA

Zobacz wideo Amira miała guz na tarczycy. Usunęła go w Tunezji. Pokazała bliznę

"40 kontra 20". Magda w szczerym wyznaniu. Przez chorobę doświadczyła traumy

Rozmowy "Prosto o raku piersi" to nowy cykl w ramach kanału "Prosto o zdrowiu". W trakcie spotkań o chorobie nowotworowej rozmawiają różnorodne kobiety. Wszystkie służą radą i wsparciem. Tłumaczą, co warto zrobić zaraz po tym, jak się usłyszy diagnozę oraz pomagają w zapoznaniu się z terminami medycznymi.

Tom Grabowski na zdjęciu z synem. Uderzająco podobieństwo

W jednej z rozmów udział wzięła Magda z programu "40 kontra 20". Była uczestniczka opowiedziała o dramatycznym momencie, w którym usłyszała diagnozę. "Dwanaście lat temu doświadczyłam traumy. Po badaniach odebrałam swój wynik, wyrok w okienku. Przyszłam do pustego domu i przeczytałam, że mam raka mózgu. Nikt mi wtedy nie wytłumaczył, co to za rodzaj choroby i jak można z tym żyć. Szok, jakiego doznałam, był ogromy. Przerażenie, jakie poczułam, ciężko nawet opisać" - wyznała. Niedługo później kamień spadł jej z serca. Po konsultacjach kobieta dowiedziała się, że to zwapniały oponiak, który jest na tyle mały, że w jej przypadku operacja nie jest potrzebna. Jedyne co należy wykonywać, to coroczne badania kontrolne, by mieć pewność, że zmiana się nie powiększa. Choć Magda nie mierzyła się z rakiem piersi, to cieszy się, że powstało nowe miejsce w sieci, gdzie kobiety mogą się łączyć w problemach i wymieniać doświadczeniami.

Amira z "40 kontra 20" poprawiła urodę. "To już ostatnia sesja"

"40 kontra 20". Po dramatycznych przeżyciach Magda zmieniła tryb życia. Jak jej się dziś układa?

Wydarzenia sprzed 20 lat wpłynęły na styl życia Magdy. Po traumatycznych przejściach kobieta zrezygnowała z jedzenia mięsa i pica alkoholu. W mediach społecznościowych promuje zdrowy i aktywny tryb życia. Choć w programie "40 kontra 20" nie odnalazła miłości, to twierdzi, że przeżyła w nim przygodę życia i absolutnie nie żałuje zgłoszenia się do telewizji. "Skoro aplikacje randkowe wciąż zawodzą, więc pomyślałam sobie, czemu by nie zaryzykować i nie dać sobie szansy na fajną relację dzięki udziałowi w programie. To była dla mnie przygoda życia, fajne wakacje i poznanie nowych ludzi" - mówiła w rozmowie z "Super Expressem". Zobacz też: "40 kontra 20". Amira rozstała się z partnerem. Jej słowa dają do myślenia.