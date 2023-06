"Hotel Paradise All Star" to jedyna w swoim rodzaju i najnowsza edycja, uwielbianego przez widzów reality show. W rajskiej Kolumbii o szczere relacje i dotarcie do wielkiego finału walczą dobrze znani uczestnicy z poprzednich sezonów m.in. Blondinio, Nana i Grzegorz. Wygląda na to, że wszyscy zdążyli się już na dobre rozkręcić. Co wydarzyło się w nowym odcinku? Łukasz nie miał powodów do radości.

"Hotel Paradise All Star". Łukasz ma powody do zmartwienia. Nana może go wyeliminować z gry

W najnowszym odcinku do ekskluzywnej willi zawitała Klaudia El Dursi. To mogło oznaczać tylko jedno. Prowadząca przygotowała dla uczestników zadanie specjalne. Tym razem musieli się zmierzyć z testem z wiedzy ogólnej. Słaby wynik mógł przynieść poważne konsekwencje.

W obszernym teście znajdowały się pytania z różnorodnych dziedzin m.in. mody, matematyki, czy historii. Ostatnia kategoria okazała się najtrudniejsza. Uczestnicy mieli ogromny problem, by odpowiedzieć na pytanie, w którym roku Polska odzyskała niepodległość. "Boję się na siebie patrzeć w momencie, w którym osoby starsze będą to oglądały" - skomentował Blondino. Na każde z pytań uczestnicy odpowiadali w parach. Grzegorzowi towarzyszyła Luiza. Mikołaj był z Naną. Łukasz współpracował z Sarą. Maurycego wspomagała Wiktoria, a Kamil był z Julią. Jak się okazało, z tego pojedynku zwycięsko wyszła para numer dwa, czyli Mikołaj i Nana. Wygrana w konkurencji niosła za sobą nie lada przywilej. Podczas Rajskiego Rozdania, to właśnie oni wskażą, który z mieszkańców powinien opuścić program. "Nikomu nie życzę takiej decyzji, ale trzeba będzie jakąś podjąć" - skwitowała Nana.

Taki obrót spraw nie przypadł do gustu Łukaszowi. Mężczyzna raptownie zbladł i poczuł się ewidentnie zagrożony. Teraz jego losy i dalsza przyszłość w willi pozostają w rękach byłej dziewczyny. Być może ta będzie chciała się na nim odegrać. "W tej sytuacji ja jestem na ogromnym celowniku i mogą mnie wytypować" - powiedział zmartwiony.

Przypominamy, że Łukasz i Nana tworzyli szczęśliwy i zgrany związek, który chętnie pokazywali w sieci. Niestety, wraz z upływem czasu relacja zaczęła się psuć, a para przekazała informacje o rozstaniu. Gdy wpadli na siebie w "Hotelu Paradise All Star" nie byli zadowoleni. Jednocześnie oboje zadeklarowali, że o powrocie nie ma mowy.

"Hotel Paradise All Star". Co jeszcze wydarzyło się w odcinku?

Miniony odcinek "Hotelu Paradise All Star" był sporym zaskoczeniem dla Dominiki i Łukasza. Ta dwójka pozostaje bez pary, dlatego otrzymali tajemniczy list. Z treści wynikało, że mogą zabrać dowolną osobę na randkę. Łukasz postawił na byłą partnerkę Sarę, a Dominika wybrała Blondinio. "Jest dobrym, pozytywnym facetem" - zachwalała. Uczestnicy wybrali się na szaleńczą przejażdżkę na skuterach. Jesteście fanami "Hotelu Paradise All Star"? Premierowe odcinki programu są emitowane w każdy czwartek i piątek o godzinie 20.00 na antenie TVN 7. Zobacz też: "Hotel Paradise". Krystian ukrywał, co wydarzyło się w Grecji. Tajemnicę wyjawiła jego ukochana Oliwia.