Agatę Ząbczyk-Stankowską mieliśmy okazję poznać w trzeciej edycji "Ślub od pierwszego wejrzenia". Kobieta zgłosiła się do matrymonialnego show w poszukiwaniu miłości, niestety jej historia nie zakończyła się happy endem. Programowi eksperci dobrali ją w parę z Maciejem. Gdy stanęli na ślubnym kobiercu, na ich twarzach nie zagościł promienny uśmiech. W kolejnych tygodniach było podobnie, więc rozwód stał się tylko kwestią czasu. Agata bardzo przeżyła brak powodzenia w programie. Całe szczęście jakiś czas później na jej drodze pojawił się Mariusz, który okazał się strzałem w dziesiątkę. Dziś para jest już po ślubie i wspólnie oczekuje przyjścia na świat pierwszego dziecka.

REKLAMA

Zobacz wideo "Ślub od pierwszego wejrzenia". Wydawało się, że te pary przetrwają

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Agata odlicza dni do porodu. Pochwaliła się sesją

Agata nie znalazła miłości w "Ślubie od pierwszego wejrzenia", ale zyskała rozpoznawalność. Kobieta aktywnie działa w mediach społecznościowych. Jej profil na Instagramie śledzi 36 tysięcy obserwujących. Agata chętnie dzieli się z nimi nowinkami z życia prywatnego, jak i zawodowego. Jak wiadomo, to drugie musiało pójść w chwilową odstawkę. Była uczestniczka odlicza dni do porodu. Obecnie sen z powiek spędza jej skompletowanie wyprawki dla malucha.

Agnieszka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zamieszka z inną uczestniczką

Już wiadomo, że młodzi rodzice powitają na świecie dziewczynkę. Na razie nie zdecydowali się jednak na ujawnienie jej imienia. Za to bardzo chętnie dzielą się kolejnymi etapami przygotowywania do narodzin. Wygląda na to, że najważniejsze elementy już mają. Pokój dziecięcy jest gotowy. Para zdecydowała się urządzić to pomieszczenie w przytulnym stylu. Dominują jasne kolory. Ściany zostały ozdobione bajkowymi elementami.

Oprócz tego przyszli rodzice zdecydowali się na wykonanie pamiątkowej sesji ciążowej. Ostatnimi czasy jest to bardzo popularne wśród par spodziewających się narodzin dziecka. Efektami z profesjonalnej sesji Agata ochoczo podzieliła się na Instagramie.

Zakochani są wpatrzeni w siebie jak w obrazek. Pozują na łonie natury i mają na sobie eleganckie stylizacje. "Ciąża, dziewięć miesięcy stwarzania świata. Odliczamy już dni do spotkania z naszą kruszynką" - napisała. Wygląda na to, że dodane zdjęcia przypadły do gustu fanom. Opublikowane fotografie doczekały się mnóstwa polubień i pozytywnych komentarzy. "Przepiękne zdjęcia" - napisała jedna z internautek. "Super! Życzę pani szczęśliwego rozwiązania" - dodała kolejna.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Zrezygnowała ze ślubu z powodu choroby partnera

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Kiedy zobaczymy kolejną odsłonę programu?

"Ślub od pierwszego wejrzenia" zadebiutował na ekranach polskich telewizorów w 2016 roku. Widzowie polubili format i z dużym zaangażowaniem śledzili losy następnych bohaterów. Mimo to ostatnio los programu zawisł na włosku. Najnowsza edycja wywołała sporo kontrowersji i nie przyniosła żadnego sukcesu. Wszystkie pary podjęły decyzję o rozstaniu. Mało tego z produkcją pożegnały się dwie lubiane psycholożki: Magdalena Chorzewska oraz Karolina Tuchalska-Siermińska. Po licznych perturbacjach stacja TVN w końcu zapowiedziała premierę nowego sezonu. Wygląda na to, że nowe odcinki trafią do emisji, już na jesieni. Będziecie czekać? Zobacz też: "Ślub od pierwszego wejrzenia". Marta zachwyca. Pożegnała się z blondem i nietrafionym makijażem.