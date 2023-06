W 620. odcinku "Milionerów" grę rozpoczął socjolog Jakub Wider z Częstochowy. Jakub na co dzień pracuje w księgowości, gdzie obsługuje niewielkie firmy. Dzięki temu nie narzeka na brak pracy i ma stałe zlecenia. Gracz na początku rozgrywki wyjawił, że ma już plan na wygraną. Za milion poleciałby z rodziną na wycieczkę do USA. Czy udało mu się zgarnąć główną nagrodę i spełnić marzenie?

"Milionerzy". Uczestnik poległ na pytaniu z dziedziny botaniki

Niestety w drodze do miliona Jakub poległ na pytaniu z dziedziny botaniki. Udało mu się za to wygrać 75 tysięcy złotych, więc wycieczka do USA jest nadal w jego zasięgu. Być może na mniejszą skalę, niż pierwotnie zakładał. Po przeczytaniu dostępnych odpowiedzi przez Huberta Urbańskiego uczestnik zdecydował się wykorzystać ostatnie z dostępnych kół ratunkowych - telefon do przyjaciela.

"Milionerzy". Uczestnik już na drugim pytaniu stracił ostatnie koło ratunkowe

Kolega gracza Jakubaod razu pewnie odrzucił odpowiedział "A", ale przyznał, że sam nie wiedziałby, co zaznaczyć, więc okazał się mało pomocny. Jakub nie chciał dalej ryzykować i wybrał bezpieczną opcję. Ze studia wyszedł z wygraną 75 tysięcy złotych. Wiecie, która z odpowiedzi jest prawidłowa? Antypka to rodzaj wiśni, więc prawidłową odpowiedzią jest opcja "C".

Na antypce zazwyczaj szczepi się:

A: ludzi

B: zwierzęta

C: wiśnie łutówki

D: śliwki renklody

"Milionerzy". Te pytanie sprawiły trudność uczestnikom

W 610. odcinku "Milionerów" pan Przemysław dostał pozornie łatwe pytanie. Prowadzący poprosił, aby uczestnik dokończył przysłowie: "Powiedział nam Bartek...". Dla pana Przemysława było to nie lada wyzwanie. Nie spodziewał się trudności przy tej kategorii. Przyznał, że nie wie, jaka jest odpowiedź. Na szczęście, udało mu się wybrać dobrą opcję. W 606. odcinku teleturnieju "Milionerzy" pani Natalia została zapytana o to, co produkowała fabryka "Łucznik"? Uczestniczka zaryzykowała, nie opłaciło się. W 609. odcinku "Milionerów" grę kontynuował pan Mateusz. Przy pytaniu: O którym polityku Kukiz śpiewał "kiedyś tak kochałem ciebie"? Uczestnik musiał zaryzykować.