Małgorzata Borysewicz jest jedną z kobiet, które zgłosiły się do telewizji w poszukiwaniu miłości. W hitowym programie TVP "Rolnik szuka żony" poznała Pawła i od razu między nimi zaiskrzyło. Dziś para jest już po ślubie i wiedzie spokojne życie na wsi, z dala od miejskiego zgiełku. Małżeństwo wspólnie wychowuje dwójkę dzieci: córkę Blankę i syna Rysia. Dzięki programowi oprócz miłości Małgorzata zyskała również rozpoznawalność. W związku z tym postanowiła rozwinąć działalność w mediach społecznościowych. Na Instagramie jej losy śledzi ponad 180 tysięcy ludzi. Jej fani z pewnością wiedzą, że uczestniczka "Rolnik szuka żony" uwielbia tworzyć w kuchni. Specjalnie dla nas Małgorzata uchyliła rąbka tajemnicy i zdradziła przepis na fenomenalne bułeczki.

"Rolnik szuka żony". Małgosia zdradziła przepis na wyśmienite drożdżówki. Zrobisz je z prostych składników

Sezon letni zbliża się wielkimi krokami. W związku z tym rozmaite owoce sezonowe są na wyciągnięcie ręki. Tymi pysznościami możemy przyozdobić rozmaite słodkości. Małgorzata z "Rolnik szuka żony" wyjawiła nam przepis na banalnie proste, a jednocześnie rozpływające się w ustach drożdżówki.

Składniki na ciasto:

1 kg mąki

12 żółtek, 1 całe jajo

3/4 szklanki cukru

250 g masła rozpuszczonego

2 szklanki ciepłego mleka

2 łyżki mascarpone

8 dag drożdży świeżych

Składniki na kruszonkę:

3 łyżki masła

1/2 szklanki cukru

1/2 szklanki mąki

Z drożdży, odrobiny mleka i łyżki cukru należy zrobić rozczyn. Następnie odstawić i poczekać aż podrośnie. Do misy należy wsypać i wlać resztę składników, a na koniec dodać rozczyn i rozpocząć ugniatanie ciasta. Całość znów trzeba odstawić do wyrośnięcia, aż ciasto wypełni misę po brzegi. Do nadzienia Małgorzata używa jagód, dodaje ich około dwóch litrów, ale mówi, że można je też zastąpić około kilogramem pokrojonych truskawek. Wybrane owoce należy wymieszać z dwiema łyżkami cukru i mąki, a następnie posypać kruszonką. Później trzeba trochę poczekać. Ciasto może jeszcze urosnąć. Gotowe bułeczki należy wstawić do piekarnika rozgrzanego do temperatury 170 stopni i piec w termoobiegu od 25 do 30 minut. Zobacz też: "Rolnik szuka żony". Za Adą wieczór panieński. Fanki podniosły jej ciśnienie. "Chcesz zrobić pokazówkę".