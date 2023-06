W 2001 roku na ekranach polskich telewizorów pojawił się popularny "Big Brother". Emisja reality show stała się swego rodzaju rewolucją. W programie można było oglądać nieznanych ludzi, którzy zamknięci byli w jednym domu. Nowy, nieznany dotąd format reality show cieszył się sporym zainteresowaniem i oglądalnością. Znana z pierwszej edycji programu Małgorzata Maier po latach zdecydowała się opowiedzieć o produkcji. Żałuje wzięcia udziału?

Małgorzata Maier wystąpiła pierwszej edycji "Big Brother". Jak wspomina program? Kolorowo nie było

Małgorzata Maier wzięła udział w pierwszej edycji "Big Brothera". Do programu zgłosiła się nie po to, by zyskać sławę. Chciała zerwać z rutyną i przeżyć przygodę życia. Niestety, przebywanie w "Domu Wielkiego Brata" niosło za sobą spore konsekwencje. Uczestniczka wówczas była tego całkowicie nieświadoma.

Po powrocie do rzeczywistości Małgorzata Maier napotkała szereg nieprzyjemności. Uczestniczka wyszła z programu i kompletnie nie zdawała sobie sprawy z tego, co ją czeka. Niemalże od razu zalała ją fala popularności i zainteresowania. Otrzymywała multum zgłoszeń i propozycji nowych prac, których się niespodziewana i na które nie była gotowa. Nadmierne zainteresowanie jej osobą było dla niej czymś zupełnie nienaturalnym, a przede wszystkim niekomfortowym.

Żałuję, że poszłam do "Big Brothera", bo wiodłam naprawdę super życie, a po programie odwróciło się do góry nogami i stanęło na głowie. Nie mogliśmy wrócić do dotychczasowej pracy. Nie dlatego, że nam sodówka uderzyła do głowy, tylko dlatego, że gdziekolwiek się nie pokazaliśmy, zbierało się zbiegowisko i nie dało się normalnie pracować - opowiadała w rozmowie z portalem Onet.

Małgorzata Maier prawdziwą pasję odnalazła po latach

Zanim Małgorzata Maier zgłosiła się do "Big Brothera", pracowała jako nauczycielka. Później postawiła na własną działalność i otworzyła Szkołę Wdzięku i Elegancji. Następnie otworzyła własną agencję modelek. Po udziale w programie kobieta przez krótki czas prowadziła programy wnętrzarskie. Po zakończeniu ich emisji zdecydowała się na całkowite wycofanie z życia publicznego i zakończyła przygodę w show-biznesie. Nie zaprzestała jednak działań związanych z aranżacją wnętrz. Założyła własne studio, które zajmowało się wykańczaniem mieszkań. Jednak jej prawdziwą pasją okazała się ceramika. Prace wykonane własnoręcznie, chętnie pokazuje w mediach społecznościowych.