Elżbieta Czabator dała się poznać szerszemu gronu telewidzów w znanym programie "Rolnik szuka żony". Kobieta wystąpiła w ósmej edycji. Pomimo upływu czasu, fani randkowego show nadal ją uwielbiają. Elżbieta kontaktuje się z nimi za pomocą mediów społecznościowych. Na profilu na Instagramie zebrała prawie 60 tysięcy obserwujących. Regularnie dodaje nowe zdjęcia. Ostatnio pochwaliła się wyjątkowymi kadrami. To już pewne - szykuje się ślub!

"Rolnik szuka żony". Elżbieta przekazała radosną nowinę

Elżbieta Czabator niestety nie miała szczęścia w programie "Rolnik szuka żony". Opuściła go bez drugiej połówki u boku. Pomimo tego, zdobyła przyjaźnie, które trwają do dziś. Kobieta poznała się również z uczestnikami, którzy wystąpili w innych produkcjach TVP. Tak było w przypadku Piotra Huberta, który zaprezentował swoje umiejętności w "The Voice Senior". Niedawno wstawili wspólne zdjęcie, na którym się przytulają. Fani spekulowali, czy tę dwójkę łączy coś więcej. Pisali, że pasowaliby do siebie idealnie. Czabator nie skomentowała jednak plotek na ten temat. Zamiast tego, podzieliła się radosną nowiną.

Elżbieta Czabator opublikowała zdjęcia córki z partnerem. Jak się okazało, niedawno się zaręczyli! "Sesja narzeczeńska mojej córki i przyszłego zięcia" - podpisała ujęcia. Nie kryła tego, że bardzo się cieszy. Obserwatorzy byli zachwyceni. "Dużo miłości", "Super para" - pisali w sekcji komentarzy. Jak można wywnioskować, w rodzinie Czabator szykuje się ślub.

"Rolnik szuka żony". Elżbieta lubi wstawiać zdjęcia. Ostatnio pokazała ujęcie z młodości

Niedawno Elżbieta postanowiła zaskoczyć instagramowych fanów. Jeden post w mediach społecznościowych poświęciła wspomnieniom z młodości. Wstawiła archiwalne zdjęcie, które zostało zrobione w połowie lat 90. Do wzruszającego kadru dodała także wymowny opis. "Dziś zebrało mi się na wspomnienia. Na tym zdjęciu mam 28 lat. Jak ten czas szybko mija" - czytamy. ZOBACZ TEŻ: "Rolnik szuka żony". Joanna Wielgosz chciałaby przytyć. "Chociaż te dziesięć kilogramów"