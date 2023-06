W 619. odcinku "Milionerów" grę rozpoczął Łukasz Wojciechowski, fizjoterapeuta z Białegostoku. Uczestnik w poprzednim odcinku długo zmagał się z pierwszym pytaniem, na które wykorzystał aż dwa koła ratunkowe. Tym razem grę rozpoczął od pytania o 1000 zł. Do dyspozycji miał ostatnie koło ratunkowe - telefon do przyjaciela. Jak mu poszło?

"Milionerzy". Uczestnik na drugim pytaniu pozbył się ostatniego koła ratunkowego

W 619. odcinku "Milionerów" grę kontynuował Łukasz Wojciechowski. Uczestnik miał wyjątkowego pecha, bowiem także drugie pytanie sprawiło mu sporą trudność. Postawiony pod ścianą postanowił wykorzystać ostatnie koło ratunkowe - telefon do przyjaciela. Na prośbę uczestnika Hubert Urbański zadzwonił do jego mamy, pani Kamili z Olsztyna. "Nie jestem przekonany do żadnej z odpowiedzi. Być może jej punkt widzenia mi w tym pomoże" - podkreślił gracz.

Który to żart ukryty w filmie, książce, lub grze komputerowej?

A: christmas tree

B: easter egg

C: helloween pumpkin

D: thanksgiving turkey

Mama uczestnika po odczytaniu pytania przez Huberta Urbańskiego zdecydowanie wskazała na odpowiedź "B: easter egg". Łukasz podążył za jej wskazówkami i jak się okazało, słusznie, bo dzięki temu zdobył gwarantowany 1000 zł. Prowadzący wyjaśnił też, kiedy możemy mówić o tego rodzaju żarcie na przykładzie Alfreda Hitchcocka. Kiedy twórca filmu ukradkiem przemyka przez ekran i niepostrzeżenie przewija się w kadrze - ten zabieg określany jest jako "Easter egg". Nazwa nawiązuje do tradycji szukania ukrytych pisanek podczas świąt wielkanocnych. Znaliście prawidłową odpowiedź?

"Milionerzy". Te pytania sprawiły trudność uczestnikom

