Serial "Pierwsza miłość" jest emitowany na antenie Polsatu od 2004 roku i nadal cieszy się ogromną popularnością. Niedawno pojawiły się plotki, że nowy dyrektor programowy stacji Edward Miszczak spotkał się ostatnio z producentami "Pierwszej miłości" i rozważa przywrócenie Mikołaja Krawczyka. Przed laty jego postać zaginęła. "Jak co sezon rozmawiano, jak podkręcić emocje w serialu, zastanawiano się nad nowymi wątkami oraz przywróceniem intrygujących postaci, które zostały kiedyś odsunięte. I tak na planowaniu padło nazwisko Mikołaja Krawczyka. Ciekawe, co na to Aneta Zając…" - zrelacjonował nasz informator. Tymczasem serial na czas wakacji znika z anteny. Widzowie będą się musieli uzbroić w cierpliwość, bo nowe odcinki pojawią się dopiero w jesiennej ramówce Polsatu. Kiedy zobaczymy ostatni odcinek? Sprawdźcie.

"Pierwsza miłość". Serial znika z anteny. Ulubieni bohaterowie widzów wrócą do Polsatu dopiero na jesień

Nowy szef stacji Polsat Edward Miszczak zabrał się już za rewolucję w ulubionych programach widzów, zmieniając m.in. Katarzynę Dowbor na Elżbietę Romanowską w formacie "Nasz nowy dom". Wśród fanów pojawiło się podejrzenie, że "Pierwsza miłość" także może zniknąć z anteny. Bez obaw, osoba z Polsatu wyjawiła Plotkowi, że nowy szef stacji bardzo ceni sobie serial. "Podobno ceni on serial za obsadę i bohaterów, do których są przywiązani fani serialu oraz wie, że fani kochają Anetę Zając. Dlatego producenci mogą być spokojni o przyszłość "Pierwszej miłości"" - powiedział nasz informator.

Serial "Pierwsza miłość" znika jedynie z anteny na czas wakacji i powróci w jesiennej ramówce. Kiedy zobaczymy ostatni przed planowaną przerwą, 3640. odcinek? Widzowie pożegnają się z "Pierwszą miłością" już w środę 14 czerwca o godzinie 18:00.

"Pierwsza miłość". W ostatnim odcinku przed wakacyjną przerwą na widzów czeka dużo emocji

Producenci serialu "Pierwsza miłość" postarali się, aby przed wakacyjną przerwą zapewnić widzom sporą dawkę emocji. Co wydarzy się w 3640. odcinku? Kalina (Magdalena Wieczorek) i Leon (Wojciech Dziduch) będą walczyć o życie Magdy (Anna Głosek), która uciekła z zakładu psychiatrycznego. Grażyna (Grażyna Wolszczak) będzie chciała dorwać lekarza ze Szpitala Psychiatrycznego we Wrocławiu Kacpra Nowczyka (Damian Kulec). Bohaterka odkryje, że mężczyzna złamał serce Basi (Anna Jarosik) i wykorzysta tę sytuację do zemsty.