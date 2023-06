Agnieszka i Patrycja to bohaterki siódmej edycji matrymonialnego show TVN "Ślub od pierwszego wejrzenia". Pierwsza z nich poślubiła Kamila, a druga Adama. Obie relacje nie przetrwały jednak próby czasu i zakończyły się rozwodem. Choć uczestniczkom nie udało się znaleźć miłości w programie, zaprzyjaźniły się i do dzisiaj są w stałym kontakcie. Bohaterki "Ślubu" w ostatnim czasie zrobiły sobie nawet bliźniacze tatuaże. Teraz czas na kolejny krok cementowania przyjaźni. Agnieszka i "Pyśka" mają wspólnie zamieszkać w Warszawie.

Zobacz wideo "Ślub od pierwszego wejrzenia". Wydawało się, że te pary przetrwają

Agnieszka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zamieszka z inną uczestniczką

Uczestniczki siódmej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" regularnie się spotykają, co często relacjonują w sieci. Agnieszka zorganizowała ostatnia na Instagramie sesję pytań i odpowiedzi. Dowiedzieliśmy się, że uczestniczka show już wkrótce przeprowadzi do Warszawy. Zamieszka tam właśnie z Patrycją. Agnieszka wyjaśniła, że w wyjeździe do stolicy pokłada nadzieje związane z karierą. "Szukam swojego miejsca na ziemi. Chciałabym znaleźć coś, w czym mogłabym się spełniać, ale dodatkowo mieć możliwość rozwoju i awansu. Jestem młodą osobą i uważam, że to właśnie teraz jest mój czas, żeby szukać i eksperymentować" - powiedziała.

Z kim spotykają się uczestnicy siódmej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia"?

Zarówno Patrycja, jak i Adam mają być już w nowych związkach. O ich wybrankach nie wiemy jednak zbyt wiele. Jeśli chodzi zaś o Kamila, odnalazł on miłość u boku pięknej blondynki, pochodzącej z Ukrainy Alony. A co z Agnieszką? W sesji pytań i odpowiedzi na InstaStories przyznała, że wciąż szuka tego jedynego. "Bardzo intensywnie nad tym pracuję" - wspomniała. Zdradziła także przy okazji, że nie ma żadnego kontaktu, zarówno z Kamilem, jak i jego rodziną.