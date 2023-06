Za nami powtórka 617. odcinka "Milionerów". Tym razem grę o główną wygraną kontynuowała pani Klaudia. Już na samym początku zapowiadała się na wybitną uczestniczkę. Pokazała, że oprócz ogromnej wiedzy wyróżnia się także opanowaniem i świetną intuicją. Bohaterkę odcinka od wygranej dzieliło zaledwie kilka pytań. Niestety, na jednym z nich poległa.

Zobacz wideo Pytania, które mocno zaskoczyły uczestników teleturnieju "Milionerzy". Odpowiedzielibyście na nie?

"Milionerzy". Pytanie o piosenkę Beatlesów

Pani Klaudia w programie "Milionerzy" początkowo szła jak burza. Zatrzymało ją na pozór łatwe pytanie. Dotyczyło ono piosenki jednego z najbardziej znanych zespołów na świecie. Brzmiało: "Kto gra solo na gitarze elektrycznej w utworze "While My Guitar Gently Weeps" na płycie "The Beatles" zwanej białym albumem?" Dla uczestniczki zostały przygotowane cztery możliwe warianty:

A. Jimi Hendrix

B. Eric Clapton

C. George Harrison

D. Jimmy Page

"Milionerzy". Poprawna odpowiedź na pytanie

Pani Klaudia nie ukrywała, że nie znała odpowiedzi. Postanowiła wykorzystać swoje ostatnie koło ratunkowe. Poprosiła o pomoc publiczność. Zdecydowana większość osób ze studia wskazała opcję "C." jako poprawną. Warto przypomnieć, że z wszystkich wymienionych muzyków, to właśnie George Harrison był członkiem zespołu The Beatles. Nie ma się zatem co dziwić, że spora część publiczności wskazała na niego. Pani Klaudia ostatecznie wybrała ten wariant. To, co stało się później, zaskoczyło wszystkich. Jak się okazało, była to błędna odpowiedź. Prawidłową opcją była "B.". Mało kto wie, że Eric Clapton wystąpił gościnnie na białym albumie. Pani Klaudia nie kryła smutku. Musiała pożegnać się z programem.

"Milionerzy". Te pytania sprawiły trudności uczestnikom

W 612. odcinku "Milionerów" w programie wziął udział pan Grzegorz. Uczestnik miał problem już z pierwszym pytaniem. Niestety niewiedza kosztowała go jedno koło ratunkowe. Na szczęście publiczność po raz kolejny okazała się niezawodna. Bohater odcinka mógł kontynuować grę. W 610. odcinku programu zagościł pan Przemysław. Musiał dokończyć pewne znane przysłowie. Jak się okazało, uczestnik usłyszał je po raz pierwszy. Postanowił jednak zaryzykować. Zaufał swojej intuicji, a wybrana przez niego odpowiedź okazała się poprawna. W 596. odcinku "Milionerów" widzowie mogli podziwiać zmagania pana Kacpra. Uczestnik musiał się zmierzyć z nietypowym pytaniem dotyczącym historii. Chodziło o kalesony. Niestety, nie miał już więcej kół ratunkowych. Ostatecznie nie udało mu się wybrać dobrej opcji. Opuścił program z gwarantowaną sumą 40 tysięcy złotych.