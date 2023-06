Stanisław z ósmej edycji programu "Rolnik szuka żony" uchodził za jednego z najbardziej niezdecydowanych uczestników. Długo nie mógł wybrać, która z kandydatek jest jego wybranką. Ostatecznie wszystkim trzem kobietom zaoferował jedynie przyjaźń i odesłał je do domu. Widzowie podejrzewali, że w życiu Stanisława pojawiła się inna ważna osoba, stąd taka decyzja. Sam zainteresowany przyznał po zakończeniu programu, że był kreowany na negatywną postać. Po zakończeniu show szybko znalazł miłość. "Pewnego dnia spotyka się osobę, dzięki której rozumiemy, dlaczego nie wychodziło nam wcześniej. Niby słyszałem to wcześniej, ale zrozumiałem niedawno" - podkreślił na Instagramie. Co słychać w życiu kandydatek Stanisława? Ola, Roksana i Teresa ułożyły sobie życie po programie. Aleksandra właśnie pokazała się w nowej fryzurze. Zabiegana mama zdecydowała się na grzywkę i zachwyciła fanów.

"Rolnik szuka żony". Ola, kandydatka Stanisława, pokazała się w nowej fryzurze. "Jesteś jak wino"

Aleksandra po zakończeniu programu "Rolnik szuka żony" szybko znalazła miłość. Pod koniec 2021 roku zdradziła, kim jest jej ukochany. "Dziękuję, że dane było mi cię poznać. Rok 2022 będzie jeszcze lepszy" - podkreśliła wtedy na Instagramie.

Jak się wkrótce okazało, te słowa były prorocze. W maju 2022 roku na świat przyszło dziecko pary. Uczestniczka matrymonialnego show TVP1 właśnie zmieniła fryzurę i efektem metamorfozy pochwaliła się na Instagramie. W opisie opatrzyła zdjęcie tagiem "#momlife". Ola zdecydowała się na grzywkę. Fani są zachwyceni efektem. "Olcia, jesteś jak wino!", "Ola jakie #momlife w wieku 15 lat? Ładniutko!", "Nie poznałam! Bardzo ładnie w grzywce" - czytamy w komentarzach.

"Rolnik szuka żony". Roksana także została odrzucona przez Stanisława. Po programie szybko się zakochała

Roksana w programie "Rolnik szuka żony" także walczyła o względy Stanisława. Uczestniczka znalazła miłość poza kamerami show. W 2022 roku pochwaliła się pierścionkiem zaręczynowym, którym obdarował ją narzeczony. "W tak piękny dzień jestem pewna, że nasze oczy opowiedzą historię, której nawet słowa nie zdołają opowiedzieć" - napisała w opisie zdjęcia. Roksana w maju została mamą.

Kilka dni temu para właśnie świętowała rocznicę zaręczyn. "Te urodziny są wyjątkowe. Czułam, że moje życie po 30-stce kompletnie się zmieni. Czekałam na to. Jestem wdzięczna. Mam wszystko" - wyznała na Instagramie. "Nasza rocznica. To było Nasze pierwsze zdjęcie zaraz po zaręczynach. Jeden rok tyle pięknych zmian" - podkreśliła Roksana.