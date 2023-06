Serial obyczajowy "M jak miłość" gości w sercach wielu widzów. Najwierniejsi z nich od ponad dwóch dekad z wielkim zaciekawieniem śledzą dalsze perypetie rodziny Mostowiaków. W tym roku, ku niezadowoleniu fanów, serial zakończył się wyjątkowo wcześnie. Nowy sezon rozpocznie się dopiero po wakacjach. Czego możemy się po nim spodziewać? Jedno jest pewne. Twórcy dołożyli wszelkich starań, by widzom się nie nudziło. Fani Magdy (Anna Mucha) muszą przygotować się na falę łez i zaopatrzyć się w dużą ilość chusteczek. Bohaterka po raz kolejny zostanie wystawiona na bolesną próbę losu. Może stracić dwójkę najbliższych osób.

"M jak miłość". Po wakacjach Magdę czekają chwile grozy. Może stracić dwie ukochane osoby

W minionym sezonie Magda doświadczyła multum negatywnych emocji. Dowiedziała się o zdradzie Andrzeja (Krystian Wieczorek), który na wyjeździe integracyjnym pod wpływem alkoholu dopuścił się skoku w bok. To był dla niej niemiłosierny cios. Przez wiele odcinków małżeństwo Budzyńskich wisiało na włosku. Ostatecznie udało się jednak zażegnać kryzys, a prawnik znów wkupił się w łaski małżonki. Bez wątpienia do naprawy tej relacji przyczyniła się mała dziewczynka Nadia, którą Magda znalazła w lesie. Małżeństwo przygarnęło ją do siebie i otoczyło opieką. Najprawdopodobniej na tym ich sielanka się zakończy. Sceny z nowego sezonu mrożą krew w żyłach.

Jak podaje portal superseriale.se.pl, na Magdę już w pierwszych odcinkach czekają nieprzyjemności. W 1736. epizodzie spadnie na nią drastyczna informacja o śmierci Wojtka (Emilian Kamiński). Mężczyzna umrze nagle podczas pobytu w sanatorium. Magda nie zdąży nawet pożegnać się z ojcem. Po tej wiadomości bohaterka pogrąży się w rozpaczy. Mało tego, w chwili największego płaczu nie będzie mogła liczyć na wsparcie Kingi (Katarzyna Cichopek). W tym samym czasie przyjaciółka także będzie przeżywać trudne chwile. Piotrek (Marcin Mroczek) dostanie zawału i będzie przebywał w szpitalu.

To jeszcze nie koniec złych wiadomości. Równolegle do tego wątku dalej będą się rozstrzygały sceny Nadii. I tu możemy liczyć na niespodziewane zwroty akcji. Magda i Andrzej dowiedzą się, że ojciec dziewczynki nie żyje. Tym samym Budzyńscy będą mieli nadzieję, że dziewczynka zostanie już z nimi na zawsze. Nic z tych rzeczy. Chwilę później wyjdzie na jaw, że zostali wprowadzeni w błąd, a mężczyzna żyje i zamierza przyjechać do Polski, by odzyskać córkę. Najprawdopodobniej jego przybycie wiele namiesza w ich dotychczasowym życiu.

"M jak miłość". Co się wydarzy po wakacjach? Szykujcie się na zwroty akcji

"M jak miłość". Co jeszcze wydarzy się po wakacjach? Rychłe rozstanie i nieoczekiwany powrót

Do tej pory jednym z najbardziej emocjonujących wątków serialu było małżeństwo Chodakowskich. Para długo była razem i udało im się przezwyciężyć niejeden kryzys. Ostatnio Iza (Adriana Kalska) przyjęła propozycję nowej pracy i oddaliła się od rodziny. Później wyszło na jaw, że ma romans. Marcin (Mikołaj Roznerski) nie przyjął tego najlepiej. Początkowo byli w separacji, później zapadła decyzja o rozwodzie. Jak podaje portal superseriale.se.pl, po wakacjach dowiemy się, jak rozstrzygną się ich losy. Małżeństwo nie przetrwa, a do drzwi Marcina zapuka tajemnicza kobieta, która może wiele zmienić w jego życiu. Z kolei do Grabiny powróci Bartek (Arkadiusz Smoleński). Dla Barbary (Teresa Lipowska) będzie to nie tylko powód do radości, ale i zmartwienia. Mężczyzna przyjedzie sam. Bez Uli (Iga Krefft) i małej Kalinki. Czy to oznacza, że i to małżeństwo nie przetrwa? Tego dowiemy się już niebawem.