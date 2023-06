Uczestnik "Magii nagości" David po zakończeniu show przeszedł tranzycję. Do show powrócił jako Sarah. Za pierwszym razem nie udało mu się znaleźć miłości. Sarah kilka miesięcy po programie nadal jest szczęśliwie zakochana.

fot. screen youtub.com/'I Returned To Naked Attraction After Transitioning - And Finally Found Love' | This Morning