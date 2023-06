Kamil był bohaterem siódmej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia", gdzie wziął ślub z Agnieszką. Na początku ich związek wydawał się całkiem zgrany. Pozornie. Mężczyzna już po zakończeniu zdjęć do show miał powiedzieć żonie, że nic do niej nie czuje i zażądać rozwodu. Przypomnijmy, że uczestniczka "Ślubu" całkowicie wywróciła swoje życie do góry nogami, aby spróbować być z nowo poznanym mężem - zmieniła miejsce pracy, przeprowadziła się do jego miejscowości. Związek Agnieszki i Kamila odszedł już do przeszłości, a uczestnik odnalazł szczęście u boku innej blondynki.

Kamil ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pokazał nową dziewczynę

Partnerka Kamila ma na imię Alona i pochodzi z Ukrainy. Ostatnio gościli razem na weselu. Były uczestnik matrymonialnego show nie szczędził czułości ukochanej, co widoczne jest na ich wspólnym zdjęciu. Ona miała na sobie mieniącą się sukienkę pełną cekinów, a Kamil garnitur z muchą. Na fotografii widzimy także, że uczestnik zdecydował się zapuścić zarost. To już nie pierwszy raz, kiedy widzimy ich razem. Para wrzucała także zdjęcia z nocy sylwestrowej. Więcej ich zdjęć zobaczycie w naszej galerii.

'Ślub od pierwszego wejrzenia'. Kamil z dziewczyną fot. Instagram @borkowski.94

Co słychać u uczestników siódmej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia"?

Siódma edycja show - biorąc pod uwagę liczbę rozwodów - nie należała do udanych. Wszystkie pary postanowiły się rozstać. Co dziś u nich słychać? Jeden z obserwatorów Adama zapytał go ostatnio o relacje z Patrycją. Uczestnik zamiast odpowiedzi, wkleił emotkę. Był na niej napis "No, thank you", co oznacza "Nie, dziękuję". Bohater programu jasno dał do zrozumienia, że nawet nie zamierza mieć z eks żoną kontaktu. Adam wyznał także, że obecnie mieszka w Warszawie. Jak się okazało, pracuje w zawodzie kamieniarza. Warto przypomnieć, że w stolicy mieszka Patrycja. W trakcie programu wielokrotnie próbowała go przekonać, aby się do niej przeprowadził. Adam zarzekał się, że nie znajdzie pracy w swojej profesji. Jak widać, po rozwodzie zmienił zdanie. A co u Piotra i Doroty? Tutaj nie wiemy zbyt wiele. Uczestnicy nie udzielają się za bardzo w mediach oszczędnościowych i od kiedy poinformowali o rozwodzie, nie zamieszczali zbyt wiele informacji na swój temat.