Viki Gabor karierę zaczynała już jako 12-latka, kiedy pojawiła się na scenie w "The Voice Kids". W finale programu zajęła drugie miejsce. Niedługo potem została wybrana na reprezentantkę Polski w 17. Konkursie Piosenki Eurowizji dla dzieci i wygrała. Dziś wokalistka ma 16 lat i bardzo się zmieniła. Pod jej zdjęciami na Instagramie często pojawiają się komentarze, że zbyt mocnym makijażem niepotrzebnie dodaje sobie lat. Viki zawsze odpiera te ataki i tłumaczy, że w ten sposób wyraża siebie. "Kamery i scena wymagają tego makijażu, stylizacji. Na co dzień jest tego makijażu mniej. Za granicą jest inaczej. Byłam ostatnio w Londynie i tam nastolatki na co dzień się tak malują. Ludzie, którzy nie widzieli takich makijaży, nie są jeszcze na to gotowi, mówią, że jest tego za dużo. Kreski różowe, niebieskie... Jeśli nie widzieli tego wcześniej i widzą to pierwszy raz na nastolatce, po prostu ich to szokuje" - powiedziała w wywiadzie dla serwisu 02.pl. W rozmowie z Plotkiem Viki Gabor zdradziła, czy to, że jest postrzegana na starszą, wpływa także na wiek ludzi, którymi się otacza.

Viki Gabor o wieku swoich znajomych. "Ja się ze wszystkimi dogaduję"

11 czerwca odbył się ostatni dzień 60. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Viki Gabor pojawiła się na scenie w jasnoróżowym garniturze. Wokalistka zaśpiewała utwór "Piechotą do lata" zespołu Bajm i zachwyciła publiczność. Po koncercie znalazła chwilę na wywiady. W rozmowie z Plotkiem zdradziła, czy woli mieć starszych znajomych, czy spędza czas głównie z ludźmi w swoim wieku.

Mam dużo znajomych w moim wieku i dużo mam osób, które są starsze. Ja się ze wszystkimi dogaduję. Jeżeli osoba wobec mnie jest spoko, to też jestem spoko. Nie wybieram sobie, czy to musi być starsza osoba, czy młodsza. Po prostu lubię mieć takie swoje zróżnicowane grono - podkreśliła Gabor.

Viki Gabor ma za sobą egzamin ósmoklasisty. Jakie ma plany na przyszłość?

Pod koniec maja Viki Gabor sprawdziła swoją wiedzę podczas egzaminu ósmoklasisty. Wokalistka za chwilę rozpoczyna edukację w liceum. W rozmowie z Plotkiem przyznała, że najprawdopodobniej zdecyduje się na nauczanie indywidualne. "Każdy by się na mnie patrzył, nie czułabym się komfortowo. Na tym etapie indywidualny tok nauczania to najlepszy wybór, jeżeli chodzi o mnie" - podkreśliła.