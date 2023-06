Show "Ślub od pierwszego wejrzenia" cieszy się ogromną popularnością wśród telewidzów. W programie uczestnicy poznają się dopiero na ślubnym kobiercu. Pary są starannie dobierane przez ekspertów. Między Łukaszem i Oliwią szybko pojawiło się uczucie i zakończyli program jako małżeństwo. Potem kontynuowali związek i para doczekała się dziecka. Krótko po narodzinach syna zdecydowali, że nie widzą razem wspólnej przyszłości i zakończyli relację. Oliwia jednak zyskała ogromną popularność dzięki programowi. Aktywnie działa w mediach społecznościowych.

Oliwia ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" na weselu. Nie swoim

Oliwia ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" często udostępnia kadry z prywatnego życia na profilu na Instagramie. Zebrała na nim już ponad 200 tysięcy obserwujących. Dawna uczestniczka programu pokazała, jak spędziła weekend. Okazało się, że wybrała się na wesele. Z tej okazji wskoczyła w piękną kreację. Suknia robi wrażenie. Była zrobiona w całości ze srebrnych cekinów. Oliwia dopełniła stylizację delikatnym makijażem i prostą fryzurą. To jednak nie wszystko. Na imprezie nie pojawiła się sama.

Oliwia ze 'Ślubu od pierwszego wejrzenia' na Instagramie fot. https://www.instagram.com/modrafrelka/screenshot

U boku Oliwii można zauważyć tajemniczego mężczyznę. Była uczestniczka "Ślubu" nie zdradziła jednak, kim on jest. Niedawno pojawiły się nowe informacje dotyczące jej relacji z byłym mężem, Łukaszem. Jakiś czas temu wyszło na jaw, że para ma problemy z ustaleniem, kto będzie zajmował się ich synem. Według doniesień Oliwia miała utrudniać byłemu partnerowi kontakt z dzieckiem. Mężczyzna postanowił zaangażować w sprawę sąd Końcowo, udało się dojść do porozumienia, a Łukasz regularnie widuje się z pociechą.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Oliwia przeszła metamorfozę

Oliwia ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" przeszła spektakularną metamorfozę. Jakiś czas temu uczestniczka wyznała, że nie jest zadowolona z wyglądu swojej sylwetki. Co jakiś czas na profilu na Instagramie pojawiały się jej zdjęcia z siłowni. Udało jej się zrzucić 17 kilogramów. Wyznała, jak tego dokonała. "Przede wszystkim przestałam obsesyjnie patrzeć na swoją sylwetkę i wchodzić na wagę, czy ona drgnęła, czy kilogram w końcu spadł. Zaczęłam wprowadzać jakieś drobne zmiany do swojego żywienia. Więcej warzyw, więcej wody w ciągu dnia, dzięki temu też mój apetyt się zmniejszył" - powiedziała w mediach społecznościowych. Ponadto podkreśliła, jak ważna jest suplementacja. Zaleciła także fanom, aby zwracali uwagę na odpowiednią ilość snu. ZOBACZ TEŻ: "Ślub od pierwszego wejrzenia". Agnieszka i Wojtek już po ślubie kościelnym. Do sieci trafiły zdjęcia z ceremonii