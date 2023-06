Agnieszka Łyczakowska i Wojciech Janik wzięli udział w czwartej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Ich małżeństwo przetrwało do dziś, a zakochani zdecydowali się na kolejny krok. Para postanowiła kolejny raz ślubować sobie miłość, tym razem przed kościelnym ołtarzem. W sieci pojawiły się pierwsze zdjęcia z ceremonii.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Agnieszka i Wojtek już po ślubie kościelnym. Do sieci trafiły zdjęcia z ceremonii

Agnieszka Łyczakowska i Wojciech Janik kilka lat temu wzięli ślub na antenie TVN. W ich przypadku matrymonialny eksperyment okazał się wyjątkowo udany. Zakochani nadal tworzą szczęśliwy związek, a w ubiegłym roku na świat przyszła ich córka, Antosia. W piątek 9 czerwca para ponownie stanęła na ślubnym kobiercu. Tym razem małżonkowie zdecydowali się na ceremonię w kościele. Relację z przygotowań do uroczystości mogliśmy obejrzeć w "Dzień dobry TVN". Choć uczestnicy nie opublikowali jeszcze żadnych zdjęć z tego wyjątkowego dnia, zrobili to za nich goście. Jednym z zaproszonych był Chris Ducci, zwycięzca pierwszej edycji "Hotelu Paradise", który podzielił się na InstaStories relacją z ceremonii.

Agnieszka i Wojtek 'Ślub od pierwszego wejrzenia' Instagram/chris.ducci

Panna młoda postawiła na białą suknię bez rękawów, haftowaną błyszczącymi nitkami. Wzrok przyciągał welon do ziemi oraz kwiaty wplecione we włosy. Pan młody wybrał natomiast szary garnitur, do którego dobrał ciemną muszkę oraz poszetkę w tym samym odcieniu.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Agnieszka ma nową fryzurę na drugi ślub

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Agnieszka i Wojtek pokazali przygotowania do ceremonii

Tuż przed uroczystością kamery "Dzień dobry TVN" odwiedziły Agnieszkę i Wojtka. Para pokazała, jak wyglądają ostatnie przygotowania do ślubu kościelnego. Uczestniczka matrymonialnego eksperymentu pochwaliła się także suknią, nie chciała jednak, aby mąż zobaczył ją przed ceremonią. Zakochani zdradzili także, że sami zaprojektowali tort. "Jest dosyć niespotykany, my też tego finałowego efektu jeszcze nie widzieliśmy" - powiedziała Agnieszka. "Jest tam taki duży, czarny kwiat jadalny, jedna partia jest pusta i tam będą kolorowe światełka" - dodał Wojtek.