Siódma edycja "Love Island" należała do wyjątkowo emocjonujących. W jednym z odcinków pojawiła się nawet Doda, która zrobiła porządek na "Wyspie Miłości". Niektóre z programowych par nadal są razem, inni uczestnicy wciąż szukają drugiej połówki. Do grona tych drugich najprawdopodobniej zalicza się Kuba Wojnowski. Wszystko wskazuje na to, że Wojna rozstał się z ukochaną.

"Love Island". Kuba Wojnowski znowu jest singlem? "Każda historia się kiedyś kończy"

Kuba Wojnowski dał się poznać widzom Polsatu jako uczestnik "Farmy". Udało mu się nawet wygrać program. Mężczyzna nie miał jednak tyle szczęścia w "Love Island". Żadna z mieszkanek "Wyspy Miłości" nie zdobyła jego serca. Po zakończeniu show okazało się, że Wojna wrócił do dawnej ukochanej. Wygląda jednak na to, że i ten związek się zakończył. Podczas serii Q&A na Instagramie Kuba został zapytany o dziewczynę.

Każda historia się kiedyś kończy - odpowiedział lakonicznie.

Uczestnik "Love Island" już wcześniej nie ukrywał, że jego relacja z ukochaną należała do burzliwych. W przeszłości kilka razy rozstawali się, aby później do siebie wrócić. Możliwe więc, że podobny scenariusz powtórzy się i tym razem.

Adam i Marta byli jedną z par, która po zakończeniu "Love Island" planowała wspólną przyszłość. Niestety, niedawno okazało się, że ich związek należy do przeszłości. Uczestniczka poinformowała w mediach społecznościowych, że powodem rozstania był brak miłości ze strony byłego islandera. "Nie jestem już z Adamem. Nie zakochał się i nie winię go za to. Sama tak miałam w poprzednich związkach i całkowicie rozumiem. Nie da się kogoś zmusić do miłości. Życzę mu jak najlepiej" - zdradziła. Boguta również odniósł się do tematu na Instagramie. Poprosił też internautów, aby powstrzymali się od hejtu. "Proszę was o wstrzymanie się z negatywnymi komentarzami. Wszyscy jesteśmy dorośli. Staramy się dać drugiej osobie w relacji to, czego potrzebuje i kochać się wzajemnie takimi, jakimi jesteśmy. To, że komuś się nie udało, to nie jest twoje zmartwienie. Rozstałem się z Martą, ale uważam, że jest bardzo dobrym człowiekiem i zasługuje na kogoś, kto ją pokocha tak, jak ja nie potrafiłem" - napisał.