Rozpoczęła się nowa edycja "Hotelu Paradise". Tym razem w programie zagościły osoby, które widzowie dobrze znają. W randkowym show "All Stars" biorą udział uczestnicy, którzy już wcześniej w nim występowali. Siódma edycja jest nietypowa. Wśród uczestników pojawiła się Dominika, którą fani mogą kojarzyć z piątej edycji.

Dominika z "Hotelu Paradise" pokazała zdjęcia sprzed lat

Dominika z piątej edycji "Hotelu Paradise" nie miała szczęścia w miłości. Niestety, na wyspie nie udało jej się znaleźć wymarzonego partnera. Randkowe show przyniosło jej jednak popularność. Na profilu na Instagramie śledzi ją ponad 10 tysięcy osób. Tuż po zakończeniu nagrywek, uczestniczka rozpoczęła swoją metamorfozę. Pod okiem trenera zaczęła pracować nd swoją sylwetką i kompletnie zmieniła dietę. Swoje postępy pokazała fanom za pomocą mediów społecznościowych. Ostatnio okazało się, że nie jest to pierwsza metamorfoza w jej życiu.

Dominika podzieliła się z obserwatorami swoimi zdjęciami z dawnych lat. Przyznała, że wcześniej wstydziła się swojego wyglądu. "To ja kiedyś. Nie, nie zawsze byłam pewna siebie" - napisała na relacji na Instagramie. Osoba na fotografii zupełnie nie przypominała uczestniczki "Hotelu Paradise". Fani zaczęli się zastanawiać, czy to na pewno jej zdjęcie. "Przepraszam, ale czy to jest ta sama kobieta? Wygląda całkiem inaczej", "W porównaniu do poprzedniego sezonu nie przypomina samej siebie" - czytamy w komentarzach. Wszystko dlatego, że obecnie Dominika zmieniła się nie do poznania.

"Hotel Paradise All Stars". Dominika ingerowała w swoją urodę?

Niedawno oficjalny profil na Instagramie nowej edycji programu zapowiedział wielki powrót Dominiki. Z tego powodu producenci udostępnili stare nagranie uczestniczki. Obserwatorzy od razu wyłapali, że coś się zmieniło. Wiele z nich było przekonanych, że kobieta poddała się różnym zabiegom, aby poprawić urodę. W komentarzach spekulowano, czy Dominika zdecydowała się na operacje plastyczne. "Broda inna, ale mi się wydaje, że coś z policzkami było robione", "Ona coś zmieniła w twarz, bo wygląda inaczej ale nie mogę wyczaić co. Chyba coś z powiekami" - pisali widzowie. Co sądzicie o przemianie Dominiki? ZOBACZ TEŻ: "Hotel Paradise All Stars". Premiera i bum! Nie zgadniecie, kto wszedł oprócz Nany. "Nie przywitaliśmy się"