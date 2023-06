Marta i Maciej byli jedną z najbardziej kontrowersyjnych par z programu "Ślub od pierwszego wejrzenia". On - gwiazdor disco polo, ona - samotna matka po przejściach. Początki były obiecujące, ale ich małżeństwo szybko przerodziło się w farsę. Maciej na każdym kroku dawał do zrozumienia partnerce, że nie jest dla niego atrakcyjna. Ona cały czas czuła się odrzucona i atakowana przez męża. W finale nie obyło się bez prania brudów. Po programie uczestnik szybko ułożył sobie życie z inną kobietą. Wybranką Macieja jest Patrycja, która przed programem dała mu kosza. Jak się okazuje, to właśnie z tego powodu odrzucony Maciej postanowił przystąpić do eksperymentu. Po wystąpieniu mężczyzny w programie kobieta stwierdziła, że sama się oszukiwała i jednak jest nim zainteresowana. Jak się okazuje, Marta i Maciej nadal nie mają rozwodu. Uczestniczka ślubnego eksperymentu zdradziła to podczas rozmowy z fanami na Instagramie.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Marta opowiedziała o rozwodzie z Maciejem i kontaktach z ojcem Rysia

Marta Podbioł ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zorganizowała ostatnio "Q&A" na Instagramie. Uczestniczka eksperymentu zdradziła, że nadal nie jest rozwiedziona z Maciejem. To zdziwiło fanów, bo finał programu już dawno za nimi, a uczestnik już zdążył sobie ułożyć życie z inną kobietą.

Za miesiąc mam poznać termin rozprawy dopiero - wyznała Podbioł.

Marta była pierwszą uczestniczką polskiej edycji show, która na antenie pojawiła się z synem, dwuipółletnim wówczas Rysiem. Udział chłopca w eksperymencie wywoływał spore kontrowersje i komentowano, że może to źle wpłynąć na psychikę dziecka. Przed przystąpieniem do programu uczestniczka zapytała o zgodę biologicznego ojca Rysia. "Powiedział, że jeśli mi na tym zależy, to też wyraża zgodę. Ma zaufanie, że wiem, co jest dla Rysia dobre. Nie sprawiał mi żadnych problemów" - podkreśliła w rozmowie z serwisem dziendobrytvn.pl. W rozmowie z fanami na Instagramie Marta wyznała, że już w czwartym miesiącu ciąży została sama, bo właśnie wtedy rozstała się z partnerem. "Musiałam wprowadzić się do rodziców, żeby dać radę" - podkreśliła. Dociekliwi fani zapytali ją, dlaczego nigdy nie porusza tematu ojca dziecka. Zdradziła, że tata Rysia ma z nim regularny kontakt.

Jest poprawny kontakt, sympatyczny, ale zajęło mi to sporo lat pracy nad swoimi emocjami, żeby tak było. Spotykają się raz w tygodniu i częściej, jak ojciec chce. Nigdy nie odmawiam kontaktu, chyba że syn jest chory - podkreśliła Marta.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Marta dla o relacje Rysia z jego ojcem

Ostatnio syn Marty, Rysio, pojawił się na Instagramie mamy z okazji Dnia Dziecka. "Wszystkiego najlepszego z okazji dnia dziecka. Każdy z nas jest trochę dzieckiem" - napisała Marta. Na ujęciu pokazała Ryszarda jedzącego lody. W przeszłości wielokrotnie podkreślała, jak ważny jest kontakt syna z jego ojcem. "Dla mnie jako dla mamy jest to bardzo ważne, żeby jak najwięcej czasu mogli spędzać razem. Mimo tego, że z byłym partnerem nie jestem, jest on bardzo potrzebny mojemu synowi" - podkreśliła swego czasu na Instagramie.