Trwa 18. edycja programu "America's Got Talent". W ostatnim odcinku podczas przesłuchania 17-letniej Putri Ariani juror Simon Cowell wcisnął złoty przycisk. Z sufitu znów spadł deszcz konfetti, a uczestniczka automatycznie dostała się do półfinału. Arani już wcześniej brała udział w talent show. Jako ośmiolatka wygrała indonezyjską edycję "Mam talent!".

"America's Got Talent". Simon Cowell znów wcisnął złoty przycisk

Indonezyjka Putri Ariani pojawiła się na scenie w "America's Got Talent" i zaśpiewała utwór własnego autorstwa. 17-latka ma już na swoim koncie spore sukcesy. Oprócz zwycięstwa w indonezyjskiej wersji "Mam talent!" wydała też album, który dostępny jest na Spotify. Najpopularniejszy z jej utworów ma już ponad 11 milionów odtworzeń. Jej największym marzeniem jest edukacja w prestiżowej szkole Juilliarda, a potem światowa kariera na miarę Whitney Houston. Na prośbę Simona Cowella utalentowana nastolatka zaśpiewała też utwór Eltona Johna "Sorry Seems to Be the Hardest Word" i oczarowała zarówno publiczność, jak i jurorów. "Masz niesamowity, charakterystyczny głos. Masz w sobie blask. (...) Myślę, że jesteś jedną z najlepszych piosenkarek, jaką kiedykolwiek mieliśmy w programie" - podsumował Cowell. Jak się okazuje, Putri Ariani jest niewidoma. Dziewczyna nie chce, aby to w jakikolwiek sposób ją definiowało.

Moim największym problemem jest to, że ludzie patrzą na mnie jak na osobę niewidomą, a nie jak na muzyka. Ale kiedy śpiewam, czuję się jak supergwiazda - wyznała Ariani.

"America's Got Talent". Rok temu to właśnie po występie Sary James Simon Cowell wcisnął złoty przycisk

Sara James w 2022 roku wzięła udział w amerykańskiej wersji "Mam talent!". Podczas jej występu Simon Cowell także wcisnął legendarny złoty przycisk. Nastolatka zdecydowała się na wzięcie udziału w przesłuchaniu za namową wokalisty zespołu LemON, Igora Herbuta. James poznała muzyka podczas koncertu grupy pod Zieloną Górą, gdzie wybrała się z mamą. "Spotkaliśmy się przed, żeby trochę pogadać. Usłyszałem, że są zagubione i nie wiedzą, co robić. Ja też tak się kiedyś czułem" - wyznał Igor Herbut w rozmowie z serwisem Plejada. Dziś Herbut jest menadżerem Sary James i jak sam wyznał w jednym z wywiadów z magazynem "Viva!", przed nią oszałamiająca kariera. "To jest niesamowita kariera. To jest fantastyczna dziewczyna, fantastyczna wokalistka, która w tym momencie jest w LA. Pisze piosenki ze wspaniałym producentem. Praca z Disney'em to teraz również wielka rzecz, ponieważ jest głosem małej syrenki i śpiewa wszystkie piosenki. No dużo się dzieje bardzo" - podkreślił Herbut. Więcej przeczytasz tutaj.