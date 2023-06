Penny Ellis dała się poznać brytyjskim widzom jako uczestniczka pierwszej edycji kultowego "Big Brothera". Do programu przyszła jako 33-letnia nauczycielka, która chciała przeżyć przygodę. Los chciał, że odpadła jako pierwsza. Choć w domu wielkiego brata spędziła zaledwie dwa tygodnie, był to czas, który na zawsze zmienił jej dalsze życie. Ellis wywołała poruszenie widzów, kiedy nieopatrznie pokazała przed kamerami swoje wdzięki. Nadawca programu zmusił ją do wystosowania przeprosin, a ona sama w konsekwencji straciła pracę nauczycielki w szkolę.

Penny Ellis 22 lata temu pokazała wdzięki na wizji "Big Brothera". To zniszczyło jej życie

"Przez ostatnie 20 lat byłam ośmieszana, wyśmiewana i wytykana palcami. Straciłam wszystkie pieniądze, reputację, kościół, pracę, poczucie własnej wartości, przyjaciół, dom. Po dwóch tygodniach w programie straciłam wszystko" - wyznała Ellis w rozmowie z "Premier Christianity Magazine". Uczestniczka odnosi się do incydentu z ręcznikiem, kiedy to pokazała się bez ubrania. Ellis nie spodziewała się, że produkcja wyemituje ten fragment, a tym bardziej że będzie oglądać kadr z tego zdarzenia w niemal każdym brukowcu przez kolejne tygodnie. Penny wydała także książkę zatytułowaną "Meet Me at the Mirror", która dokumentuje jej szaloną drogę do sławy i pobyt w programie.

