"Magia nagości". Wyrzuciła kandydatów. Powód? Jeden był "za mało rudy"

"Magia nagości" to format programu randkowego, który emitowany jest już w wielu krajach europejskich. Jego uczestnicy wybierają kandydatów na podstawie ich wyglądu. Cała zabawa polega na tym, że pokazują się bez cenzury. W każdym z odcinków prowadząca proponuje singlowi sześć aspirantów do jego serca. Mogłoby się wydawać, że jest to niezły wybór. Jednak zdarzają się tacy, którym naprawdę trudno się zdecydować.

"Magia nagości". Chciała księcia z bajki, ale żaden jej nie pasował

W jednym z ostatnich odcinków brytyjskiej serii wystąpiła Dan, 35-letnia menadżerka z Bolton. "Wszyscy widzą mój ostry wygląd, tatuaże i kolczyki i biorą mnie za twardzielkę. A tak naprawdę jestem bardzo delikatna. Wierzę w bajki" - opisywała siebie kobieta. Jej marzeniem było znaleźć w programie "księcia z bajki". "Siedzi we mnie księżniczka, która chce się stać czyjąś królową" - mówiła.

"Magia nagości". Odębiała po usłyszeniu żartu. Nie wierzyła w to, co usłyszała

Prowadząca przedstawiła jej sześciu kandydatów, których widok bardzo rozemocjonował kobietę. Mężczyźni nawet specjalnie dla niej zatańczyli. Musiała jednak zacząć odrzucać tych, którzy jej się nie spodobali. O losie 29-letniego kuriera zadecydowało to, że... tańczy lepiej od Dan. Szybko jednak pożałowała swojej decyzji. "Byłby świetną łyżeczką" - zasmuciła się bohaterka. Po zobaczeniu pozostałych mężczyzn w pełnej krasie menadżerka zdecydowała się odrzucić 28-letniego kierowcę z Walii. "Jestem zawiedziona, że nie jest rudy. Jest za mało rudy" - tłumaczyła swoją decyzję uczestniczka. Kolejnym pechowcem, który nie wybierze się na randkę z Dan, był Ryan ze Szkocji. Wszystko dlatego, że według niej był "za ładny". "Jest ładniejszy ode mnie" - stwierdziła, dając wyraźnie do zrozumienia, że nie zamierza spotykać się z kimś takim.

Księżniczka w końcu podjęła decyzję. Kogo wybrała 35-letnia menadżerka?

W końcu nadszedł moment, kiedy uczestniczka musiała podjąć ostateczną decyzję. Dwoma kandydatami, którzy doczekali się finału byli ekspedient Philip oraz Daryll, konstruktor łodzi. W końcu uczestniczka mogła też dłużej porozmawiać z mężczyznami. Podejmując decyzję "idąc za instynktem", zdecydowała, że na romantyczną kolację zabierze pierwszego z nich.

"Magia nagości". Przygotowała test wiedzy dla kandydatów. Jak im poszło?

Po randce para była do siebie pozytywnie nastawiona. Dan wyznała, że mężczyzna "zdecydowanie ma u niej szansę", a Philip z radością dodał, że między nimi "zaiskrzyło". Po dwóch tygodniach spotkali się znów na kanapie w "Magii nagości" i zdradzili, czy związek przetrwał po programie. Para pochwaliła się, że w ich relacji wszystko się układa, pomimo życia na odległość.