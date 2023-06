Bez wątpienia siódma edycja "Love Island" należała do tych bardziej emocjonujących. W tym sezonie działo się naprawdę sporo. Zarówno uczestnicy, jak i widzowie nie mogli narzekać na nudę. Wręcz przeciwnie, nieoczekiwanych zwrotów akcji było pod dostatkiem. Choć finałowy odcinek ostatniej edycji został wyemitowany kilka miesięcy temu, to uczestnicy nie dają o sobie zapomnieć. Agata wygrała randkowe show razem z Hubertem. Co dziś u nich słychać? Ona bawi się w Paryżu, ale jego próżno szukać w pobliżu.

"Love Island". Agata bawi się w Paryżu. Nie ma z nią Huberta

Agata gościła na Wyspie Miłości od samego początku. Uczestniczce z wzajemnością spodobał się Hubert i to z nim postanowiła stworzyć parę. Jednak wraz z upływem czasu dynamiczna dziewczyna zaczęła się nudzić u boku spokojnego chłopaka. W chwili słabości dopuściła się zdrady. To przekreśliło ich związek. Nieco później okazało się, że ta dwójka nie może żyć osobno, a wybryk Agaty tylko umocnił tę relację. Ostatecznie zakochani dotarli aż do finału i zwyciężyli program.

Agata i Hubert aktywnie działają w mediach społecznościowych, zwłaszcza na Instagramie, gdzie fani na bieżąco mogą śledzić ich losy. Ostatnio jednak brakuje ich wspólnych relacji. Mało tego, Agata wybrała się na zagraniczną wycieczkę. Postanowiła zwiedzić Paryż. Z udostępnianych kadrów, możemy wywnioskować, że najważniejsze atrakcje turystyczne Agata ma już zaliczone, ale nie ma u jej boku ukochanego. Uczestniczce towarzyszy przyjaciółka. "Najbardziej romantyczne miejsce, w jakim kiedykolwiek byłam... Jestem naprawdę oczarowana" - napisała.

W komentarzach pod postem pojawiło się mnóstwo wpisów. Fani są wyraźnie zaniepokojeni. Obawiają się o rozpad ich relacji. "Wszystko super, ale bez ukochanej osoby to nie jest ten sam Paryż" - napisała jedna z internautek, "Nie ma z tobą chłopaka?" - dodała kolejna, "A gdzie Hubert?" - dopytywała następna. Sama zainteresowana nie udzieliła odpowiedzi i nie odniosła się do plotek. Z kolei jej przyjaciółka postanowiła odnieść się do jednego z nich i skomentowała sprawę. "To girls trip (kobiecy wyjazd - przyp. red.)" - napisała i rozwiała wszelkie wątpliwości. Nie wszyscy internauci podzielili te zmartwienia. Inni skupili się na komplementowaniu Agaty oraz życzeniu jej udanego wyjazdu. "Agata jesteś bardzo piękną kobietą", "Super wyglądasz. Fotki mega" - pisali.

"Love Island". Co słychać u pozostałych uczestników? Marta i Kamil się rozstali?

Marta i Kamil pożegnali się z Wyspą Miłości tuż przed wielkim finałem. Zadeklarowali wtedy, że zamierzają kontynuować związek. Jednak po powrocie do Polski nic wspólnie nie publikowali. W związku z tym internauci bardzo szybko zaczęli przewidywać rozstanie. Nic bardziej mylnego. Zakochani postanowili uspokoić zaniepokojonych fanów i rozwiali wszelkie wątpliwości o rozpadzie związku. Marta udostępniła uroczy kadr ze wspólnego wiosennego spaceru. Wygląda na to, że para dalej jest razem. Po prostu zakochani postanowili nie afiszować się z miłością w sieci. Zobacz też: "Love Island". Hubert pokazał zdjęcie bez zarostu. Pasuje mu?