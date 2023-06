Pamiętacie Izę ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia"? Uczestniczka zgłosiła się do piątej edycji programu z nadzieją na znalezienie miłości. Eksperci połączyli ją z Kamilem. Początkowo ich małżeństwo wyglądało na bardzo udane - uczestnicy eksperymentu wpadli sobie w oko, chętnie spędzali razem wolny czas. Niestety, kilka miesięcy po emisji programu Iza i Kamil postanowili się rozwieść. Bohaterka "Ślubu" wciąż jest aktywna na Instagramie, gdzie wrzuca kadry z życia prywatnego. W ostatnim czasie wrzuciła post o samoakceptacji, opatrzony zdjęciem z dość mocnym retuszem. Nie wszyscy fani programu byli zachwyceni.

Iza ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" przesadziła z retuszem. W komentarzach burza

"Moje włosy nie są idealne, nie mam idealnej wagi i katalogowych wymiarów. Nie udaję nikogo, kim nie jestem, kocham siebie taką, jaką jestem i czuję się szczęśliwa" - czytamy we fragmencie wpisu Izy ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Uśmiechnięta fryzjerka ze Śląska do wpisu dołączyła zdjęcie z sesji zdjęciowej, przy którym ewidentnie majstrował grafik. Obserwatorzy uczestniczki show TVN-u zauważyli pewien dysonans pomiędzy treścią postu a dołączoną fotografią. "Wszystko się zgadza, tylko po co ten retusz zdjęcia?", "Widuję panią, trochę inaczej pani wygląda", "Słowa piękne, ale mocno kontrastują z piekielnie wygładzonym zdjęciem, niestety", "Ledwo panią poznałam. Petarda!" - czytamy.

Kiedy nowy sezon "Ślubu od pierwszego wejrzenia"?

A co z nowymi odcinkami ślubnego show? Przypominamy, że od 2021 roku "Ślub od pierwszego wejrzenia" emitowany był zarówno w jesiennej, jak i wiosennej ramówce TVN-u. Po ósmej edycji zapanowała jednak cisza. Fani zastanawiali się, czy produkcja została ściągnięta z anteny na dobre. W połowie kwietnia dyrektorka kanału TVN Lidia Kazen przekazała w rozmowie z Wirtualnymi Mediami, że nic z tych rzeczy, a nowych odcinków możemy spodziewać się jesienią. "To jest bardzo angażujący format, który wymaga stosownego podejścia i namysłu, bo dotykamy istotnego dla ludzi tematu" - przekonywała. Czekacie na nowe odcinki "Ślubu"?