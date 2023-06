"Milionerzy" to teleturniej, który cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Widzowie z zaciekawieniem śledzą kolejne zmagania uczestników w niełatwej walce o główną wygraną. W 614. odcinku na fotelu naprzeciwko prowadzącego Huberta Urbańskiego zasiadła pani Anna, filolożka z Krakowa. Kobieta rozpoczęła grę w poprzednim odcinku. W tym szło jej równie świetnie, dopóki nie dotarła do pytania za 125 tysięcy złotych. Usłyszała w nim z pozoru proste pytania o pomnik, nawiązujący do słynnego powiedzenia.

"Milionerzy". Co najbardziej przypomina pomnik sprzed ratusza w Szczebrzeszynie, nawiązujący do brzęczącego w trzcinie bohatera Jana Brzechwy?

Hubert Urbański odczytał pytanie, a następnie wypowiedział odpowiedzi. Uczestniczka miał do wyboru cztery opcje:

A. chrząszcza

B. pasikonika

C. pszczołę

D. trzmiela

Pani Anna nie wydawała się na zmartwioną i przejętą. Wręcz przeciwnie. Stwierdziła, że od razu jest w stanie wytypować odpowiedź. Najprawdopodobniej nie spodziewała się po tym pytaniu drugiego dna. W związku z tym bez wahania i głębszego zastanowienia zaznaczyła odpowiedź A. Była przekonana, że mieszkańcy Szczebrzeszyna pod urzędem mają podobiznę nawiązującego do miasta owada.

"Milionerzy". Prawidłowa odpowiedź na pytanie o pomnik, nawiązujący do powiedzenia

Ku ogromnemu zdziwieniu uczestniczki odpowiedź A. była błędna. Okazało się, że owad ukazany w rzeźbie przypomina pasikonika. W związku z tym poprawną opcją był wariant B. Pani Anna nie kryła zaskoczenia. Niestety, reguły gry są bezlitosne. Po zaznaczeniu błędnej odpowiedzi kobieta musiała pożegnać się z programem i marzeniami o milionie. Uczestniczka opuściła studio bogatsza o gwarantowaną sumę 40 tysięcy złotych.

W 610. odcinku "Milionerów" o główną nagrodę walczył pan Przemysław, który lata temu zadebiutował w "Dzieciakach z klasą". Tym razem gra w teleturnieju nie poszła mu najlepiej. Zaczął przeciętnie, a później było gorzej. Z pozoru błaha kategoria sprawiła mu nie lada kłopot. Natomiast w 608. odcinku "Milionerów" wystąpiła pani Kinga. Początkowo uczestniczka fenomenalnie sobie rodziła. Potem napotkała pytanie o cytat z dzieła polskiego pisarza. Kobieta zdecydowała się sporo zaryzykować. W rezultacie musiała pożegnać się z programem.

Z kolei w 606. odcinku "Milionerów" nad skomplikowanym zadaniem matematycznym głowiła się pani Natalia. Po chwili głębokiego namysłu uczestniczka zdecydowała się na zaznaczenie odpowiedzi bez wykorzystania koła ratunkowego. Tym razem ryzyko się opłaciło. Pani Natalia zdobyła gwarantowaną sumę i z uśmiechem na twarzy kontynuowała grę.