"Love Island". Julia pochwaliła się chłopakiem. Długo go ukrywała

Julia Dylewska była uczestniczką siódmej odsłony "Love Island". Niestety, nie miała szczęścia w programie. Żaden z uczestników nie skradł jej serca. Niespodziewanie postanowiła opuścić wyspę miłości. Pomimo tego, utrzymywała kontakt z fanami za pomocą mediów społecznościowych. Ostatnio wyszło na jaw, że nie jest już singielką. Od dawna jest w związku z tajemniczym brunetem.

REKLAMA

Zobacz wideo Doda o Dowbor i „Nasz nowy dom". Mówi też stanowczo o „Love Island"

"Love Island". Julia pokazała swojego partnera

Podczas udziału w programie Julia wdała się w kilka relacji. W żadnej z nich się nie poszczęściło. Po randkowym show spekulowano, czy z kimś się spotyka. Teraz w końcu fani mają odpowiedź. Jakiś czas temu Julia pochwaliła się ujęciami z wakacji. Na jednym z nich był tajemniczy blondyn. Julia wyznała, że jest to jednak tylko przyjaciel. Zdradziła również, że jej serce od dawna jest zajęte. Nie napisała jednak, kim jest jej wybranek.

Niedawno uczestniczka postanowiła pokazać urocze nagranie z ukochanym. Na profilu na TikToku pojawił się filmik. Para spędziła razem czas przy zachodzie słońca. Od razu widać, że Julia w końcu znalazła szczęście. To jednak nie wszystko. Dała fanom pewną wskazówkę, co do swojego partnera. Z opisu wynika, że już kiedyś się spotykali. "Ludzie, którzy są sobie pisani, zawsze do siebie wracają" - napisała. Fani zastanawiali się, kim może być partner Julii. Życzyli uczestniczce szczęścia miłości. "Wierzyłam, że w końcu znajdziesz miłość, trzymam kciuki", Dużo szczęścia, zasługujesz na to!", "Obyś zawsze była taka szczęśliwa" - czytamy w komentarzach.

"Love Island". Marta i Adam zerwali. Wyjawiła powód. "Nie czuję się dobrze"

"Love Island". Alicja również znalazła miłość

Nie tylko Julii ostatnio poszczęściło się w miłości. Niedawno pisaliśmy, że drugą połówkę znalazła również Alicja z tej samej edycji. Była jedną z najbarwniejszych bohaterek sezonu. W programie dzięki niej widzowie mogli być świadkami wielu zwrotów akcji. Jej relacja z Mateuszem na wyspie miłości nie wyszła. Po zakończeniu randkowego show pokazała, że los się do niej uśmiechnął. Okazało się, że jest na nowo zakochana. "Czekałam na taki dzień, kiedy to poczuję się szczęśliwa, kiedy poczuję spokój i będę miała z kim cieszyć się życiem" - napisała w mediach społecznościowych.