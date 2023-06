Krystian Ferretti wziął udział w trzecim sezonie "Hotelu Paradise". Uczestnik w programie stworzył parę z Basią, z którą doszedł aż ostatniego odcinka. W finale programu zaskoczył wszystkich widzów i rozbił kulę, a następnie oświadczył, że wygraną podzieli się z Basią, Bibi i Simonem. Ich związek skończył się krótko po programie. Basia po rozstaniu z Krystianem związała się z jego kolegą z hotelu, Krzysztofem. "Krzysztof, jesteś osobą, która sprawiła, że na nowo nauczyłam się latać, bo nigdy nie podcinasz skrzydeł, a uskrzydlasz" - napisała na Instagramie Basia. Ich związek także nie przetrwał próby czasu i w 2022 roku ogłosili rozstanie. "Tak, nie jesteśmy razem, zostawił mnie i bawi się doskonale" - podkreśliła rozgoryczona Basia. Uczestniczka pojawiła się w specjalnej edycji "Hotelu Paradise", który właśnie emitowany jest w telewizji. Na ostatnim rajskim rozdaniu opuściła program. Nie obyło się bez awantury. A co dzisiaj słychać u Krystiana? Uczestnik chętnie dzieli się swoim życiem w mediach społecznościowych. Od jakiegoś czasu spotyka się z Oliwią. Para wybrała się na wakacje do Grecji. Uczestnik właśnie podzielił się z obserwatorami radosną wiadomością.

"Hotel Paradise". Krystian zdradził tajemnicę. Podczas wakacji oświadczył się ukochanej

Krystian z trzeciego sezonu "Hotelu Paradise" wybrał się z ukochaną do Grecji. Para zwiedzała m.in. Santorini i Kretę. Uczestnik show podzielił się na Instagramie zagadkowym wpisem. "W końcu mogę się wam do czegoś przyznać. Długo trzymałem to w tajemnicy. Spędziliśmy wspaniałe chwile na wakacjach w Grecji. Zwiedziliśmy piękną Kręte, Santorini i byliśmy na zapierającej dech w piersiach Lagunie Balos. Jednej duszyczce na miejscu dodatkowego uroku dodał mały szczegół, który zaplanowałem.... Moja ukochana uchyliła rąbek tego wyjątkowego dla nas dnia, o czym możecie się przekonać sami" - napisał Krystian i skierował swoich obserwatorów na profil ukochanej. Jak się okazało, podczas romantycznej podróży Krystian oświadczył się Oliwii. "Powiedziałam "tak" w raju!" - napisała jego partnerka.

"Hotel Paradise". Karolina dostała nietypową wiadomość od wielbiciela

To dopiero początek naszej historii, która od początku nie należała do tych tradycyjnych. Od momentu naszego poznania spędzamy ze sobą każda chwile. Wielu pytało, jak wy dajecie radę być ze sobą mieszkać i razem pracować? No cóż, to chyba po prostu prawdziwa miłość. Krystian kocham cię! - napisała uczestniczka.

"Hotel Paradise". Krystian dostał gratulacje od Basi

W komentarzach pod ogłoszeniem przez Oliwię zaręczyn Krystian zapytał "kiedy ślub" i pojawiły się gratulacje od fanów. "Jeszcze więcej miłości dla was, bo tworzycie przepiękną parę, a narzeczeństwo jest cudowne", "Wiedziałam", "Dużo miłości" - czytamy w komentarzach. Wśród wpisów internautów pojawił się także komentarz Basi, która doszła z Krystaniem do finału trzeciego sezonu "Hotelu Paradise" i para rozstała się w niezbyt dobrych relacjach. Wygląda na to, że ich kontakt się poprawił. "Aaaaa. Jeju wspaniale. Gratulacje!" - napisała Basia.