Klaudia i Paweł Dziukowie z Sosnowca to para z programu stacji TTV "Życie na kredycie". W programie widzowie mogli podejrzeć, jak radzą sobie z domowym budżetem. Klaudia i Paweł mają trójkę małych dzieci - Wiktorię, Milenę i Oskara. Oprócz codziennych wydatków na życie, czynsz i rachunki muszą opłacić dwa kredyty. Jeden wzięli na samochód, a drugi na mieszkanie. Oboje pracują w tym samym zawodzie i są motorniczymi. Na antenie TTV właśnie trwają powtórki pierwszego sezonu "Życia na kredycie". Jak się okazuje, para właśnie wzięła ślub kościelny. Zobaczcie zdjęcia z ceremonii.

"Życie na kredycie". Klaudia i Paweł wzięli ślub kościelny

Na Instagramie stacji TTV właśnie pojawiły się zdjęcia ze ślubu Klaudii i Pawła z programu "Życie na kredycie". Para jest już formalnie w związku małżeńskim, który zwarli podczas ślubu cywilnego. Przyszedł czas na ceremonię kościelną. Klaudia miała na sobie śnieżnobiałą suknię z kilkoma warstwami tiulu zakończoną bogato zdobionym gorsetem. Sukienka tuż przy talii była pofarbowana na jasnobrzoskwiniowy kolor, do którego nawiązywała mucha pana młodego i bukiecik panny młodej. Widzowie programu w komentarzach życzyli im wszystkiego, co najlepsze. "Dużo miłości dla najsympatyczniejszej pary z tego programu", "Najbardziej im kibicowałam. Gratulacje. Cieszcie się życiem i dzieciaczkami" - czytamy w komentarzach.

"Życie na kredycie". Klaudia wróciła do pracy, a mąż został z dziećmi

Klaudia i Paweł z programu "Życie na kredycie" w nietypowy sposób podzielili domowe obowiązki. Ona poszła do pracy, a on został w domu z dziećmi. "To była moja inicjatywa. (...) uznałem, że będzie w sumie fajnie, jak pójdzie do pracy" - podkreślił w programie Paweł. Razem ze wszystkimi dodatkami zarabiają około ośmiu tysięcy złotych. Para mieszka w dwupokojowym mieszkaniu, które wzięła na kredyt. Klaudia i Paweł spłacają także dwa inne kredyty, w tym jeden na samochód. Po zapłaceniu rachunków i spłaceniu wszystkich kredytów zostaje im dwa tysiące złotych na życie. W programie pokazali, jak radzą sobie z tak niewielkim budżetem na pięcioosobową rodzinę.