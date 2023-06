"Magia nagości" doczekała się już swojej wersji w wielu europejskich krajach. W każdym odcinku kontrowersyjnego show uczestnicy wybierają partnera na randkę na podstawie oceny ich ciał. Bohaterowie w całej okazałości bez cenzury pokazywani są w specjalnie przygotowanych do tego kabinach. Nietypowe warunki zapoznania się przyszłych kochanków potrafią wywołać u salwy śmiechu i mnóstwo dobrej zabawy. Na dość rubaszny żart w stronę uczestniczki pozwolił sobie bohater brytyjskiej wersji show.

"Magia nagości". Uczestniczka zbaraniała po usłyszeniu tego żartu

Bohaterką jednego z odcinków była Alannah. Zgłosiła się do programu, bo sama nie mogła znaleźć odpowiedniego partnera. W show przedstawiono jej sześć kabin, a w każdej z nich znajdował się mężczyzna. Jeden z nich - 23-letni Dan - powiedział Alannah dość nietypowy komplement. "Jesteś piękna i mam nadzieję, że twój pasztecik smakuje tak dobrze, jak te, które mam w domu" - powiedział. Alannah wybuchnęła śmiechem, po czym nieco zakłopotana rzuciła: "Nigdy wcześniej nie opisywano wobec mnie tego narządu jako pasztecik".

Choć "Magia nagości" cieszy się zainteresowaniem w wielu krajach europejskich, podpadł on szefostwu Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji. Przypominamy, że "Magia nagości" doczekała się nad Wisłą trzech edycji produkowanych przez Zoom TV. O kolejnym sezonie - póki co - nic nie wiadomo. Pod koniec 2022 roku szef KRRiT Maciej Świrski nałożył na nadawcę karę w wysokości 40 tys. zł. "Ten format jest prezentowany we wszystkich krajach Europy, a tylko u nas jest problemem" - mówił prezes Kino Polska TV Bogusław Kisielewski. Przedstawiciele spółki mają w planach odwoływać się od każdej decyzji i nałożonej kary. W 2020 roku poprzedni szef KRRiT również nałożył na Kino Polska TV karę - chodziło wówczas o emisję brytyjskiej edycji "Magii nagości". Grzywna wynosiła 20 tys. zł. Spółka odwołała się wówczas od wyroku, a sąd pierwszej instancji uchylił nałożoną karę. Wygląda jednak na to, że to nie koniec batalii...