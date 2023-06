Karolina Skuratowska pojawiła się w piątej edycji "Hotelu Paradise". Piękna blondynka rywalizowała z Wiktorią o względy Kaspra, niestety, mężczyzna nie był zainteresowany żadną z uczestniczek. Ostatecznie Karolina w randkowym show nie znalazła miłości, ale zainteresowała swoją osobą wielu widzów. Obecnie jej profil na Instagramie jest obserwowany przez ponad 90 tysięcy osób. Skuratowska chętnie dzieli się z fanami kadrami z codziennego życia. Jej ostatnie przygody były iście filmowe.

Zobacz wideo Klaudia El Dursi o "Love Island", "Love never lies" i Mai Bohosiewicz

"Hotel Paradise". Karolina dostała nietypową wiadomość od wielbiciela. "Takie rzeczy tylko w filmach"

Piękna Karolina nie może narzekać na brak zainteresowania ze strony mężczyzn. Uczestniczka może poszczycić się klasyczną urodą, która przyciąga adoratorów. Ostatnio zwróciła uwagę pewnego mężczyzny na parkingu. Kierowca był do tego stopnia zachwycony blondynką, że postanowił zostawić jej za szybą pewną wiadomość. Tajemniczy Mariusz napisał: "Zadzwoń do mnie blondyneczko". Internautom bardzo spodobał się ten romantyczny sposób na podryw. Natychmiast zasypali skrzynkę byłej uczestniczki "Hotelu Paradise" wiadomościami: "A myślałam, że takie rzeczy zdarzają się tylko w filmach".

Karolina Skuratowska 'Hotel Paradise' Instagram, @karolina.skuratowska

"Hotel Paradise". Karolina nie znalazła miłości w programie. Zobaczymy ją w najnowszej edycji show?

Po zakończeniu piątej edycji wielu internautów spekulowało, że Karolina związała się z Miłoszem, bohaterem "Hotelu Paradise 4". Uczestnik randkowego show był częstym gościem w domu Skuratowskiej. Para publikowała wspólne filmy i zdjęcia, a widzowie programu byli niemal pewni, że łączy ich coś więcej. Po czasie jednak okazało się, że ich relacja miała jedynie charakter przyjacielski. W jednym ze wpisów Karolina wyjaśniła, że nie jest w żadnym związku. "Jestem singielką. Uszanujcie moją prywatność. Jeśli będę chciała pokazać, z kim się spotykam i czy łączy mnie z kimś bliższa relacja, to na pewno u mnie na profilu to zobaczycie. Na chwilę obecną zostanie to moją tajemnicą". W ostatnim czasie Skuratowska jest bardziej aktywna w mediach społecznościowych. Internetowi śledczy zauważyli też, że Karolina nie publikowała wpisów na przełomie lutego i marca, kiedy to kręcone były odcinki do "Hotelu Paradise All Stars". Czyżby niedoszła dziewczyna Kaspra po raz kolejny zdecydowała się na udział w popularnym programie? O tym przekonamy się zapewne niedługo.