"Ślub od pierwszego wejrzenia" cały czas cieszy się sporym zainteresowaniem wśród widzów w różnych zakątkach świata. Program emitowany jest także w Wielkiej Brytanii. Format polega na tym, że uczestnicy zawierają przysięgę małżeńską z nieznajomą osobą. Para poznaje się dopiero w momencie przysięgi. W jednym z odcinków widzowie brytyjskiej edycji mogli być totalnie zszokowani. Wszystko za sprawą reakcji panny młodej. Nagranie z ceremonii zaślubin zostało opublikowane w mediach społecznościowych. Kobieta ewidentnie była rozczarowana przyszłym mężem. Na jej twarzy pojawił się wyraźny kaprys.

Dzień ślubu zazwyczaj jest bardzo stresujący. Co więc muszą przeżywać uczestnicy "Ślub od pierwszego wejrzenia", którzy nie wiedzą, jakiej osobie powiedzą sakramentalne "tak"? Ta panna młoda z pewnością nie była świadoma tego, co ją spotka. Z kolei pan młody podekscytowany i czekający przed gośćmi na przyszłą małżonkę raczej wyobrażał sobie zdecydowanie inną reakcję.

Tymczasem, już gdy panna młoda uroczyście kroczyła w kierunku przyszłego męża, wśród gości zaczęły pojawiać się szepty, że wybranek może nie przypaść do gustu kobiety, ponieważ nie jest w jej typie i może nie spełniać jej oczekiwań wizualnych, które zaznaczyła w ankiecie.

Gdy kobieta w końcu stanęła twarzą w twarz naprzeciwko małżonka, w jej minie od razu można było dostrzec wielkie zdziwienie. Wyglądała tak, jakby nie mogła uwierzyć własnym oczom. Kobieta zaczęła się wiercić, wywracać oczami, nie wiedziała, co ze sobą zrobić. Natomiast, pan młody nie zdawał sobie sprawy, że nietypowe zachowanie przyszłej żony spowodowane jest jego wyglądem. "Nigdzie bym za nim nie poszła. To jest totalne przeciwieństwo tego, czego oczekiwałam" - powiedziała rozczarowana.

Na udostępnionym nagraniu kobieta nawet nie próbowała ukryć frustracji. Pełna żalu opowiadała, o tym, że produkcja programu "Ślub od pierwszego wejrzenia" nie wysłuchała jej z należytą dokładnością, a wybrany małżonek kompletnie nie spełnia jej oczekiwań i całkowicie odbiega od jej upodobań. "Myślę, że produkcja nie wysłuchała dokładnie moich oczekiwań" - skwitowała. Gdy pan młody w końcu zorientował się, co jest grane, był wyraźnie zdegustowany zaistniałą sytuacją. Wygląda na to, że on miał odmienne zdanie o kobiecie. Początkowo na jego twarz wkradł się uśmiech. Dopiero gdy zorientował się, o co chodzi, jego mina raptownie pobladła. Zobacz też: "Ślub od pierwszego wejrzenia". Przemek z tajemniczą dziewczyną. Jeszcze się nie rozwiódł z byłą.