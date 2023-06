Krzysztof Daukszewicz zniknął ze "Szkła kontaktowego" po odcinku z 15 maja. Pod koniec emisji satyryk, mówiąc o dziennikarzu TVN24 Piotrze Jaconiu, ojcu transpłciowego dziecka, zapytał "Jakiej płci on dzisiaj jest?". Jeszcze na antenie przyznał się do błędu. Kiedy Tomasz Sianecki pożegnał się z widzami, Daukszewicz stwierdził, że nie był to najlepszy ruch z jego strony. "Chyba ja pier**lnąłem głupotę" - podsumował. Od tamtego czasu nie powrócił do programu. Czy to koniec jego udziału w "Szkle kontaktowym"?

"Szkło kontaktowe". Co dalej z Krzysztofem Daukszewiczem? Mariusz Kałamaga zajmie jego miejsce?

Krzysztof Daukszewicz i Tomasz Sianecki już przeprosili widzów za ten incydent. "Redakcja TVN24 całym sercem stoi i będzie stała za prawami dyskryminowanych mniejszości. Przepraszamy wszystkich naszych widzów, a w szczególności społeczność LGBT+, za słowa, które padły we wczorajszym programie 'Szkło Kontaktowe'" - napisano w oświadczeniu stacji. Sytuację skomentował też Piotr Jacoń. "Nie ma nic gorszego (bo nic bardziej skutecznego) niż transfobia, homofobia, rasizm czy antysemityzm, które są roześmianym językiem pogardy" - podkreślił dziennikarz. 1 czerwca w "Szkle kontaktowym" u boku Tomasza Sianeckiego debiutował Mariusz Kałamaga. Jak donosi portal Wirtualne Media, sytuacja z Daukszewiczem jak na razie nie jest przesądzona.

Daliśmy sobie czas na odpoczynek. Decyzja o udziale Mariusza Kałamagi zapadła w kwietniu - podkreślił Tomasz Sianecki w rozmowie z portalem Wirtualne Media.

"Szkło kontaktowe". Debiut Mariusza Kałamagi. " Jest wola kontynuacji tego z obu stron"

Kim jest nowy komentator w "Szkle kontaktowym" ? Mariusz Kałamaga to artysta kabaretowy, były członek i lider kabaretu Łowcy B. Ma za sobą udział w polsatowskiej edycji "Tańca z Gwiazdami", a w 2021 roku prowadził z Elżbietą Romanowską "Fort Boyard". W "Szkle kontaktowym" debiutował 1 czerwca u boku Tomasza Sianeckiego. Czy zostanie na dłużej? Jak się okazuje, są na to spore szanse. "Był to eksperyment ze strony pana Mariusza i naszej. Wypadł całkiem dobrze. Myślę, że jest wola kontynuacji tego z obu stron" - podkreślił Sianecki w rozmowie z portalem Wirtualne Media.