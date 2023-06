Ruszyła specjalna edycja "Hotelu Paradise". Tym razem w willi zamieszkali wybrani uczestnicy wszystkich poprzednich sezonów. Za nami pierwsze rajskie rozdanie, czyli jeden z najbardziej emocjonujących momentów w programie. Tym razem nie obyło się bez awantur i krzyków. Do starcia doszło między Basią a Łukaszem. Widzowie mocno skrytykowali zachowanie uczestnika.

REKLAMA

Zobacz wideo Klaudia El Dursi o "Love Island", "Love never lies" i Mai Bohosiewicz

"Hotel Paradise All Stars". Awantura Basi i Łukasza. "Facet po prostu klasa sto procent"

W ostatnim odcinku "Hotelu Paradise All Stars" niczego nieświadoma Basia dowiedziała się od Sary, że Łukasz właśnie z nią planuje stworzyć parę. Uczestnik nie poinformował jednak Basi o swoich zamiarach i tuż przed rajskim rozdaniem zostawił ją na lodzie. "Mam luz, no bo to jest gra, więc każdy ma prawo łączyć się z kim chce, ale nie szanuje takich ludzi" - podsumowała zachowanie uczestnika jego partnerka. Na rajskim rozdaniu uczestniczka stanęła za Blondino, którego wybrała także Nana. Tym razem wybierali panowie i Latino wybrał Nanę, tym samym eliminując Basię.

"Hotel Paradise". Zakpił z Edyty Górniak. Odezwała się w komentarzach

Rozżalona uczestnika przed opuszczeniem willi szczerze powiedziała, co sądzi o zachowaniu Łukasza i wyjaśniła, dlaczego wybrała właśnie Blondino. "Ja w ogóle nie mam tutaj żadnego żalu oprócz jednej osoby, bo szczerość jest ważna i niezapominanie o swojej partnerce. (...) Zapomniał mi powiedzieć, że chciałby zmienić parę, gdzie szczerość się liczy. Chciałam odpaść z ręki osoby, która jest szczera" - podkreśliła uczestniczka. Przed wyjściem Basi z willi, między nią a Łukaszem doszło do awantury. Basia miała pretensje do Łukasza, że wszystkich poinformował o swojej decyzji, a mimo że ona była cały czas blisko niego, ani razu nie usłyszała, że ma w planach zmienić parę. Uczestnik próbował się wytłumaczyć kłopotami z pamięcią. "Tak tobie się tylko ku*wa zdarzy zapomnieć (...) Facet po prostu klasa sto procent, mężczyzna" - podsumowała uczestniczka.

"Hotel Paradise All Stars". Widzowie ściekli na Łukasza. "Widać, że Łukasz przyszedł tutaj grać i jest dobry w te klocki"

Zachowanie Łukasza zupełnie nie zaskoczyło Nany Majos, która w czwartej edycji show tworzyła z nim parę. Razem doszli aż do finału, gdzie zajęli drugie miejsce. Nana i Łukasz kontynuowali relację także po opuszczeniu hotelu, ale ich szczęście nie potrwało długo. Ostatecznie w grudniu 2022 roku poinformowali fanów, że podjęli decyzję o rozstaniu. "Drama wszystkim znana, czyli Łukasz zapomniał powiedzieć o zmianie partnerki. Już drugi raz z rzędu, jak można drugi raz zapomnieć tej samej rzeczy" - podsumowała byłego partnera Nana. Widzowie show są wściekli na uczestnika i sposób, w jaki potraktował Basię. Dało się to odczuć w komentarzach opublikowanych na Instagramie "Hotelu Paradise". "Łukasza tłumaczenia, że zapomniał. Cholera 30 lat i już alzheimera ma, współczuję", "Może i są pokazywane ułamki, ale to, w jaki sposób Łukasz się odzywa i traktuje ludzi, Basię, czy Nanę, jest mega słabe", "Widać, że Łukasz przyszedł tutaj grać i jest dobry w te klocki", "Biedny amnezję ma. Strasznie dziecinny człowiek, a już 30-stka na karku" - posumowali fani show.