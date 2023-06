Jakiś czas temu z anteny TTV zniknął hitowy program "Królowe życia". Na jego miejsce weszło nowe, lecz podobne reality show - "Diabelnie boskie". Widzowie mogą w nim obejrzeć twarze, które dobrze już znają z telewizji, czyli Izabelę Macudzińską-Borowiak czy Katarzynę "Lalunę" Lirsz. Pojawią się jednak też nowe bohaterki. Jedną z nich jest Alex Morzyńska, która w ostatnim odcinku zaskoczyła fanów... wyborem sukni ślubnej.

Alex z "Diabelnie boskich" w salonie sukien ślubnych. Wybiera sukienkę "na zaś"?

Bohaterka programu TTV jest influencerką, która ostatnie lata spędziła w Londynie. Zawodowo zajmuje się... zakupami. Jest bowiem personal shopperką, co oznacza, że wyręcza klientów w eskapadach do sklepów. Prężnie działa również w mediach społecznościowych, gdzie zgromadziła sobie niemałe grono fanów. Kobieta obecnie skupia się na znalezieniu upragnionej miłości. Do tej pory była singielką, ale numerolożka przewidziała dla niej księcia z bajki.

W czwartym odcinku reality show Alex wybrała się do salonu sukien ślubnych. Na razie na zlecenie jednej ze swoich klientek. Kiedy jednak zobaczyła, jedną z kreacji uznała, że musi ją mieć. Zwłaszcza że gwiazdy zapowiadają jej niedługo ślub... Stylistka uparła się, aby przymierzyć tę suknię.

Ja nie chcę mieć nic zaplanowane. Aczkolwiek jedno, co chcę mieć, to suknia ślubna - oznajmiła Alex, kiedy właścicielki salonu dopytywały ją o wywróżonego ukochanego.

Kiedy bohaterka "Diabelnie boskich" wyszła z przymierzalni, była zachwycona. "Dziewczyny, zdecydowanie to jest ta jedyna" - oznajmiła zachwycona. Od razu postanowiła zarezerwować sukienkę dla siebie, chociaż, jak sama przyznała - nie zna jeszcze daty ślubu. Uznała jednak, że nie może zgodzić się na to, aby ktoś inny założył jej wypatrzony ideał. "Nie dajemy jej nikomu innemu, żeby też wiecie, inni nie nosili mojej sukienki" - mówiła.

Alex Morzyńska fot. screen TVN

Kim jest Alex Morzyńska? Nowa bohaterka "Diabelnie boskich"

Alex Morzyńska urodziła się w Warszawie, ale zawsze ciągnęło ją do podróży. Przez lata zwiedziła wiele krajów, w tym tych egzotycznych, jak Tajlandia. Karierę zaczęła od prowadzenia bloga o modzie i stylu życia, który przyniósł jej dużą popularność w mediach społecznościowych. Dziś na profilu na Instagramie zgromadziła już kilkaset tysięcy obserwujących. Poza byciem influencerką udziela również korepetycji z języka angielskiego i pomaga przy zakupach.